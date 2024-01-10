Arda Güler, Rus Mankenle Karşı Karşıya Gelince Heyecandan Boş Bardağı Kafasına Dikti
Arda Güler, Rus Mankenle Karşı Karşıya Gelince Heyecandan Boş Bardağı Kafasına Dikti
Real Madrid, Atletico Madrid ile oynayacağı Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'da. Real Madrid kadrosunda yer alan Arda Güler de haliyle Suudi Arabistan'a giriş yaptı. Düzenlenen bir etkinlikte Rus fenomen Svetlena Alekseeva ile karşı karşıya gelen Arda Güler, boş çay bardağını kafasına dikince ise Leyla halleriyle sosyal medyanın diline düştü!
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Yaz aylarında Real Madrid'in kadrosuna katılan Arda Güler, ülkemize büyük bir gurur yaşattı biliyorsunuz ki.
Arda Güler'in de kadrosunda olduğu Real Madrid, son olarak İspanya Süper Kupası yarı finali için Suudi Arabistan'a gitti.
İlk 11'de yer alıp almayacağını merakla beklediğimiz Arda Güler'in bir etkinlikte çekilen videosu ise sosyal medyanın diline düştü.
Ronaldo'ya hayranlığıyla tanınan Rus fenomen Svetlana Alekseeva, Real Madrid'in imza etkinliğine katıldı.
Rus fenomen, Arda Güler'le olan bu videosunu "Daha fazla çay istiyoruz" notunu düşerek paylaştı;
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Videoda boş bardağı kafasına diktiği görülen Arda Güler'in Leyla bakışları ise dikkatlerden kaçmadı! 😂
Arda Güler'in bu anlarına sosyal medya birbirinden komik yorumlar yapıldı;
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Şaka bir yana, gururumuzsun Arda Güler! 🇹🇷
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