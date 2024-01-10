Arda Güler, Rus Mankenle Karşı Karşıya Gelince Heyecandan Boş Bardağı Kafasına Dikti

Real Madrid, Atletico Madrid ile oynayacağı Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'da. Real Madrid kadrosunda yer alan Arda Güler de haliyle Suudi Arabistan'a giriş yaptı. Düzenlenen bir etkinlikte Rus fenomen Svetlena Alekseeva ile karşı karşıya gelen Arda Güler, boş çay bardağını kafasına dikince ise Leyla halleriyle sosyal medyanın diline düştü!