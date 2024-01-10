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Arda Güler, Rus Mankenle Karşı Karşıya Gelince Heyecandan Boş Bardağı Kafasına Dikti

Arda Güler, Rus Mankenle Karşı Karşıya Gelince Heyecandan Boş Bardağı Kafasına Dikti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.01.2024 - 15:19

Real Madrid, Atletico Madrid ile oynayacağı Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'da. Real Madrid kadrosunda yer alan Arda Güler de haliyle Suudi Arabistan'a giriş yaptı. Düzenlenen bir etkinlikte Rus fenomen Svetlena Alekseeva ile karşı karşıya gelen Arda Güler, boş çay bardağını kafasına dikince ise Leyla halleriyle sosyal medyanın diline düştü!

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Yaz aylarında Real Madrid'in kadrosuna katılan Arda Güler, ülkemize büyük bir gurur yaşattı biliyorsunuz ki.

Yaz aylarında Real Madrid'in kadrosuna katılan Arda Güler, ülkemize büyük bir gurur yaşattı biliyorsunuz ki.

Herkes büyük bir hevesle Arda Güler'in sahaya çıkacağı ilk anı beklerken yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma giyemeyen Arda Güler, büyük bir üzüntü yaşantı.

Arda Güler'in de kadrosunda olduğu Real Madrid, son olarak İspanya Süper Kupası yarı finali için Suudi Arabistan'a gitti.

Arda Güler'in de kadrosunda olduğu Real Madrid, son olarak İspanya Süper Kupası yarı finali için Suudi Arabistan'a gitti.

Atletico Madrid ile karşılaşmaya hazırlanan Real Madrid, karşılaşmanın oynanacağı Suudi Arabistan'a gitti. 

Uzun bir aranın ardından geçtiğimiz hafta ilk kez Real Madrid forması giyen Arda Güler de kafiledeki yerini aldı.

Ancak Arda Güler'in Suudi Arabistan'a gitmesine birbirinden komik yorumlar geldi;

İlk 11'de yer alıp almayacağını merakla beklediğimiz Arda Güler'in bir etkinlikte çekilen videosu ise sosyal medyanın diline düştü.

İlk 11'de yer alıp almayacağını merakla beklediğimiz Arda Güler'in bir etkinlikte çekilen videosu ise sosyal medyanın diline düştü.

Ronaldo'ya hayranlığıyla tanınan Rus fenomen Svetlana Alekseeva, Real Madrid'in imza etkinliğine katıldı.

Ronaldo'ya hayranlığıyla tanınan Rus fenomen Svetlana Alekseeva, Real Madrid'in imza etkinliğine katıldı.

Alekseeva, İspanya Kral Kupası maçını izlemek için gittiği Suudi Arabistan'da imza etkinliğine katıldı.

Fenomen, futbolcularla video ve fotoğraflarını paylaşırken Arda Güler ile olan videosu ise diğerlerinden bir tık farklıydı!

Rus fenomen, Arda Güler'le olan bu videosunu "Daha fazla çay istiyoruz" notunu düşerek paylaştı;

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Videoda boş bardağı kafasına diktiği görülen Arda Güler'in Leyla bakışları ise dikkatlerden kaçmadı! 😂

Videoda boş bardağı kafasına diktiği görülen Arda Güler'in Leyla bakışları ise dikkatlerden kaçmadı! 😂

Arda Güler'in bu anlarına sosyal medya birbirinden komik yorumlar yapıldı;

Arda Güler'in bu anlarına sosyal medya birbirinden komik yorumlar yapıldı;

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twitter.com

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Şaka bir yana, gururumuzsun Arda Güler! 🇹🇷

Şaka bir yana, gururumuzsun Arda Güler! 🇹🇷

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