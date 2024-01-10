Fenerbahçelileri Fatih Terim Sevgisi Kapladı! Samet Akaydin Panathinaikos Yolcusu
Fenerbahçelileri Fatih Terim Sevgisi Kapladı! Samet Akaydin Panathinaikos Yolcusu
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertliler, defans hattını İtalyan stoper Leonardo Bonucci ile güçlendirmeye hazırlanırken takımından giden ilk isim de belli oldu. Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Samet Akaydin, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığını Panathinaikos ile anlaştı.
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Geçen sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan transfer edilen Samet Akaydin'in İstanbul macerası kısa sürdü.
Sarı-lacivertli kulüple 34 maça çıkan milli futbolcunun yeni adresi ise Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos oldu.
Transfer haberi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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