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Fenerbahçelileri Fatih Terim Sevgisi Kapladı! Samet Akaydin Panathinaikos Yolcusu

Fenerbahçelileri Fatih Terim Sevgisi Kapladı! Samet Akaydin Panathinaikos Yolcusu

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
10.01.2024 - 12:23

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertliler, defans hattını İtalyan stoper Leonardo Bonucci ile güçlendirmeye hazırlanırken takımından giden ilk isim de belli oldu. Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Samet Akaydin, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığını Panathinaikos ile anlaştı.

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Geçen sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan transfer edilen Samet Akaydin'in İstanbul macerası kısa sürdü.

Geçen sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan transfer edilen Samet Akaydin'in İstanbul macerası kısa sürdü.

Fenerbahçe, 29 yaşındaki stoper ile yolları ayırma kararı aldı.

Sarı-lacivertli kulüple 34 maça çıkan milli futbolcunun yeni adresi ise Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos oldu.

Sarı-lacivertli kulüple 34 maça çıkan milli futbolcunun yeni adresi ise Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos oldu.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu, Samet Akaydin'in Panathinaikos ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığını Panathinaikos Sportif Direktörü'nün de Fenerbahçe ile görüşmek ve anlaşmak için İstanbul’a geldiğini paylaştı.

Transfer haberi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Transfer haberi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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