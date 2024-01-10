Fenerbahçelileri Fatih Terim Sevgisi Kapladı! Samet Akaydin Panathinaikos Yolcusu

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertliler, defans hattını İtalyan stoper Leonardo Bonucci ile güçlendirmeye hazırlanırken takımından giden ilk isim de belli oldu. Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Samet Akaydin, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığını Panathinaikos ile anlaştı.