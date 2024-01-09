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Suudi Arabistan'a Giden Real Madrid Kafilesindeki Arda Güler İçin Yapılan Komik Yorumlar

Suudi Arabistan'a Giden Real Madrid Kafilesindeki Arda Güler İçin Yapılan Komik Yorumlar

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 19:42

Real Madrid'in Atletico Madrid ile oynayacağı Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'a gitti. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yaşanan kriz sebebiyle oynamadığı karşılaşma hala akıllardayken, Real Madrid kadrosunda yer alan Arda Güler hakkında sosyal medyadan güldürün yorumlar yapıldı.

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İspanya Süper Kupası yarı finalinde Atletico Madrid'in rakibi olan Real Madrid, karşılaşmanın oynanacağı Suudi Arabistan'a gitti.

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Atletico Madrid'in rakibi olan Real Madrid, karşılaşmanın oynanacağı Suudi Arabistan'a gitti.

Geçtiğimiz hafta ilk kez Real Madrid forması giyen milli gururumuz Arda Güler kafilede yer aldı.

Geçtiğimiz hafta ilk kez Real Madrid forması giyen milli gururumuz Arda Güler kafilede yer aldı.

Uçağa girerken çekilen fotoğrafta hepimizin gözleri elbette Arda Güler'i aradı.

Uçağa girerken çekilen fotoğrafta hepimizin gözleri elbette Arda Güler'i aradı.

Hepimizin yaptığı gibi biz de zoom yaparak hemen Arda Güler'i aradık. Suudi Arabistan'da yaşanan krizin güncel olması herkesin akıllarındayken gelen yorumlar yüzümüzü güldürdü.

Hepimizin yaptığı gibi biz de zoom yaparak hemen Arda Güler'i aradık. Suudi Arabistan'da yaşanan krizin güncel olması herkesin akıllarındayken gelen yorumlar yüzümüzü güldürdü.

Gelen yorumlar şöyleydi👇

Gelen yorumlar şöyleydi👇
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