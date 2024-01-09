Suudi Arabistan'a Giden Real Madrid Kafilesindeki Arda Güler İçin Yapılan Komik Yorumlar

Real Madrid'in Atletico Madrid ile oynayacağı Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'a gitti. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yaşanan kriz sebebiyle oynamadığı karşılaşma hala akıllardayken, Real Madrid kadrosunda yer alan Arda Güler hakkında sosyal medyadan güldürün yorumlar yapıldı.