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Sözleşme İmzalamak İçin İstanbul'a Geliyor: Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile Anlaştı!

Sözleşme İmzalamak İçin İstanbul'a Geliyor: Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile Anlaştı!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 17:34

Bu sezon şampiyon olmak için kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Fenerbahçe, savunmayı güçlendirmek için deneyimli stoper Leonardo Bonucci ile anlaştı.

Kaynak: Fabrizio Romano

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Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile anlaştı.

Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile anlaştı.

Union Berlin sözleşmesini bugün feshedecek olan Bonucci'nin yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor!

Union Berlin sözleşmesini bugün feshedecek olan Bonucci'nin yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor!

Leonardo Bonucci, bugün Union Berlin'le olan sözleşmesini feshettikten sonra yarın İstanbul'a uçacak.

Leonardo Bonucci, bugün Union Berlin'le olan sözleşmesini feshettikten sonra yarın İstanbul'a uçacak.

Leonardo Bonucci 6 aylık sözleşme imzalayacak.

Leonardo Bonucci 6 aylık sözleşme imzalayacak.

Leonardo Bonucci İtalya milli takım formasını 121 kez giydi ve 8 gol kaydetti.

Leonardo Bonucci İtalya milli takım formasını 121 kez giydi ve 8 gol kaydetti.
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