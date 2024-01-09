Sözleşme İmzalamak İçin İstanbul'a Geliyor: Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile Anlaştı!
Sözleşme İmzalamak İçin İstanbul'a Geliyor: Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile Anlaştı!
Bu sezon şampiyon olmak için kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Fenerbahçe, savunmayı güçlendirmek için deneyimli stoper Leonardo Bonucci ile anlaştı.
Kaynak: Fabrizio Romano
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Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile anlaştı.
Union Berlin sözleşmesini bugün feshedecek olan Bonucci'nin yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor!
Leonardo Bonucci, bugün Union Berlin'le olan sözleşmesini feshettikten sonra yarın İstanbul'a uçacak.
Leonardo Bonucci 6 aylık sözleşme imzalayacak.
Leonardo Bonucci İtalya milli takım formasını 121 kez giydi ve 8 gol kaydetti.
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