Galatasaray Kiralık Olarak Genoa'ya Yollamıştı: Berkan Kutlu Takımına Geri Dönüyor!
Galatasaray Kiralık Olarak Genoa'ya Yollamıştı: Berkan Kutlu Takımına Geri Dönüyor!
Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie A takımlarından Genoa'ya kiraladığı Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı takıma geri döndü. Bu sezon Serie A'da 6 maça çıkan Berkan Kutlu devre arası transfer döneminde Galatasaray ile antrenmanlara çıkacak.
Kaynak: Fabrizio Romano
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2023-2024 sezonu yaz transfer döneminde Genoa'nın yolunu tutan Berkan Kutlu, 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.
Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Berkan Kutlu devre arasında Galatasaray'a dönecek.
Genoa ile Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 8 maça çıkan Berkan Kutlu 328 dakika süre aldı. Asist ve gol katkısı vermedi.
Galatasaray ile şampiyonluk yaşadıktan sonra İtalya'ya giden ve kariyerinde yeni bir sayfa açan Berkan Kutlu istediği performansı gösterememişti.
Berkan Kutlu bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maçta görev almıştı.
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