Bayrak Asacak Yer Bırakmadı: Alperen Şengün NBA'de Haftanın Oyuncusu Seçildi!
Bayrak Asacak Yer Bırakmadı: Alperen Şengün NBA'de Haftanın Oyuncusu Seçildi!
NBA'de Houston Rockets forması giyen Milli Basketbolcumuz Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi. Bayrak asacak yer bırakmayan milli oyuncumuz bu başarısıyla NBA All-Star'a göz kırptı. Ayrıntılara bakalım!
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NBA'den yapılan açıklamaya göre haftayı 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Rockets'ın pota altı oyuncusu Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda 11. haftanın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.
Alperen, hafta boyunca maç başına 24 sayı, 7 ribaunt ve 4,5 asist ortalamalarıyla oynadı.
New York Knicks'ten Jalen Brunson ise Doğu Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi. Brunson, haftayı 27,3 sayı, 3,3 ribaunt, 9,3 asist ortalamalarıyla tamamladı.
Alperen Şengün bu başarıyı yakalayan dördüncü Türk sporcu oldu. Ersan İlyasova, Hidayet Türkoğlu ve Mehmet Okur haftanın oyuncusu seçilmişti.
Bu sezon pick-and-roll'dan en çok sayı üreten oyuncu olan Alperen Şengün'e NBA All-Star oylamasında hala oy vermediniz mi?
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