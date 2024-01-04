NBA All-Star Oylamasında İlk Sonuçlar Geldi: Alperen Şengün Yedinci Sırada!

'All-Star halkoylamasının ilk sonuçları geldi. Alperen Batı uzunları arasında 7. sırada. Bu oylama ilk beş seçiminin %50 ağırlığı için. Yani direkt seçtirmeyecek Alperen'i. Ama buradaki sıralama yedekleri belirleyen koçlar için ciddi bir referans ve baskı/hatırlatma oluyor.'