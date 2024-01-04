NBA All-Star Oylamasında İlk Sonuçlar Geldi: Alperen Şengün Yedinci Sırada!
NBA All-Star Oylamasında İlk Sonuçlar Geldi: Alperen Şengün Yedinci Sırada!
2024 NBA All-Star oylamalarının açıklanan ilk sayımları sonrası milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda forvetler ve pivotların dahil olduğu grupta 7. sırada yer aldı. Alperen Şengün'e oy vermeye devam edebildiğimi NBA All-Star oylamasının ayrıntılarına birlikte bakalım!
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NBA All-Star fan oylamaları 1. sonuçları geldi.
İlk sayımın ardından Alperen Şengün, Batı Konferansı frontcourt oyuncuları arasında 7 .sırada yer alıyor.
Victor Wembanyama, Chet Holmgren, Karl Anthony-Towns, Anthony Edwards, Ja Morant, De’Aaron Fox, Klay Thompson gibi isimlerin önünde yer alan Alperen Şengün'e oy vermeye devam edebilirsiniz.
Kaan Kural, All-Star oylamasının etkisini takipçileriyle paylaştı. Alperen'e vereceğimiz her oy çok önemli.
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"Alperen'e nasıl oy veririm?" diye düşünüyorsanız aşağıda adım adım anlattık!
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