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NBA All-Star Oylamasında İlk Sonuçlar Geldi: Alperen Şengün Yedinci Sırada!

NBA All-Star Oylamasında İlk Sonuçlar Geldi: Alperen Şengün Yedinci Sırada!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 22:23

2024 NBA All-Star oylamalarının açıklanan ilk sayımları sonrası milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda forvetler ve pivotların dahil olduğu grupta 7. sırada yer aldı. Alperen Şengün'e oy vermeye devam edebildiğimi NBA All-Star oylamasının ayrıntılarına birlikte bakalım!

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NBA All-Star fan oylamaları 1. sonuçları geldi.

NBA All-Star fan oylamaları 1. sonuçları geldi.

İlk sayımın ardından Alperen Şengün, Batı Konferansı frontcourt oyuncuları arasında 7 .sırada yer alıyor.

İlk sayımın ardından Alperen Şengün, Batı Konferansı frontcourt oyuncuları arasında 7 .sırada yer alıyor.

Victor Wembanyama, Chet Holmgren, Karl Anthony-Towns, Anthony Edwards, Ja Morant, De’Aaron Fox, Klay Thompson gibi isimlerin önünde yer alan Alperen Şengün'e oy vermeye devam edebilirsiniz.

Victor Wembanyama, Chet Holmgren, Karl Anthony-Towns, Anthony Edwards, Ja Morant, De’Aaron Fox, Klay Thompson gibi isimlerin önünde yer alan Alperen Şengün'e oy vermeye devam edebilirsiniz.
twitter.com

Kaan Kural, All-Star oylamasının etkisini takipçileriyle paylaştı. Alperen'e vereceğimiz her oy çok önemli.

Kaan Kural, All-Star oylamasının etkisini takipçileriyle paylaştı. Alperen'e vereceğimiz her oy çok önemli.

'All-Star halkoylamasının ilk sonuçları geldi. Alperen Batı uzunları arasında 7. sırada. Bu oylama ilk beş seçiminin %50 ağırlığı için. Yani direkt seçtirmeyecek Alperen'i. Ama buradaki sıralama yedekleri belirleyen koçlar için ciddi bir referans ve baskı/hatırlatma oluyor.'

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"Alperen'e nasıl oy veririm?" diye düşünüyorsanız aşağıda adım adım anlattık!

"Alperen'e nasıl oy veririm?" diye düşünüyorsanız aşağıda adım adım anlattık!

Şahsen Alperen'in tam seçilme sınırında olduğunu düşünüyorum. Büyük oranda 1 ay sonra Houston'ın kaçıncı sırada olduğu belirleyici olacak. Koçlar dereceye çok önem veriyor. Oy vermek için https://vote.nba.com/en

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