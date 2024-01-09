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Panathinaikos'tan Transfer Çıkarması: Fatih Terim, Fenerbahçe'nin Stoperini İstiyor!

Panathinaikos'tan Transfer Çıkarması: Fatih Terim, Fenerbahçe'nin Stoperini İstiyor!

Fatih Terim Fenerbahçe Samet Akaydin
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.01.2024 - 19:17

Fatih Terim'in teknik direktörlük koltuğunda oturduğu Yunan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Samet Akaydin için harekete geçti.

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Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve Ocak 2022'den beri boşta olan teknik direktör Fatih Terim, iki hafta önce Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve Ocak 2022'den beri boşta olan teknik direktör Fatih Terim, iki hafta önce Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

70 yaşındaki teknik adam, yeşil-beyazlıların başında çıktığı ikinci maçta 6 puan alarak liderliğe oturdu.

70 yaşındaki teknik adam, yeşil-beyazlıların başında çıktığı ikinci maçta 6 puan alarak liderliğe oturdu.

Terim'in ayrıca kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürdüğü ve Fenerbahçe'den bir ismi de gündemine aldığı belirtiliyor.

Terim'in ayrıca kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürdüğü ve Fenerbahçe'den bir ismi de gündemine aldığı belirtiliyor.

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Terim, Fenerbahçe’nin 29 yaşındaki stoperi Samet Akaydin’ı istiyor.

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Terim, Fenerbahçe’nin 29 yaşındaki stoperi Samet Akaydin’ı istiyor.

Sözleşmesi 2026 yılında bitecek Samet Akaydin sezon başında Adana Demirspor'dan 3.7 millyon euroya transfer edilmişti.

Sözleşmesi 2026 yılında bitecek Samet Akaydin sezon başında Adana Demirspor'dan 3.7 millyon euroya transfer edilmişti.

Deneyimli stoper bu sezon 11 kez Fenerbahçe formasıyla maça çıkarken, oyuncunun menajerinin Panathinaikos yetkilileriyle ilk görüşmeyi yaptığı belirtiliyor. 

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