Panathinaikos'tan Transfer Çıkarması: Fatih Terim, Fenerbahçe'nin Stoperini İstiyor!

Deneyimli stoper bu sezon 11 kez Fenerbahçe formasıyla maça çıkarken, oyuncunun menajerinin Panathinaikos yetkilileriyle ilk görüşmeyi yaptığı belirtiliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara ⬇️