Polemik Büyüyor! Murat Kurum, İmamoğlu'nun 'Erdoğan' Göndermesine Yanıt Verdi
Polemik Büyüyor! Murat Kurum, İmamoğlu'nun 'Erdoğan' Göndermesine Yanıt Verdi
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, rakibi Ekrem İmamoğlu'nun 'Ben rakibimi biliyorum' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kast etmesine yanıt verdi. Kurum, 'İstanbul basamak olmaz. Gelecek için burayı bir basamak olarak kullanamazsınız' ifadelerini kullandı.
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Yerel seçimlerde yine CHP'nin adayı olarak yarışacak mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, rakibi Murat Kurum için bugün ilk yorumunu yapmıştı.
İmamoğlu, yarışta asıl rakibinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağını ima etmiş ve ardından Reuters'a şu değerlendirmelerde bulunmuştu ⬇️
İmamoğlu'nun bu iğneleyeci sözleri sonrası Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'dan da cevap gecikmedi.
Murat Kurum, İmamoğlu'nun İstanbul'u ilerisi için bir basamak olarak kullandığını idda etti ve şunları söyledi ⬇️
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