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Polemik Büyüyor! Murat Kurum, İmamoğlu'nun 'Erdoğan' Göndermesine Yanıt Verdi

Polemik Büyüyor! Murat Kurum, İmamoğlu'nun 'Erdoğan' Göndermesine Yanıt Verdi

Murat Kurum
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.01.2024 - 17:11

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, rakibi Ekrem İmamoğlu'nun 'Ben rakibimi biliyorum' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kast etmesine yanıt verdi. Kurum, 'İstanbul basamak olmaz. Gelecek için burayı bir basamak olarak kullanamazsınız' ifadelerini kullandı.

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Yerel seçimlerde yine CHP'nin adayı olarak yarışacak mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, rakibi Murat Kurum için bugün ilk yorumunu yapmıştı.

Yerel seçimlerde yine CHP'nin adayı olarak yarışacak mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, rakibi Murat Kurum için bugün ilk yorumunu yapmıştı.

İmamoğlu, yarışta asıl rakibinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağını ima etmiş ve ardından Reuters'a şu değerlendirmelerde bulunmuştu ⬇️

İmamoğlu, yarışta asıl rakibinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağını ima etmiş ve ardından Reuters'a şu değerlendirmelerde bulunmuştu ⬇️

'Ben seçimde rakibimi biliyorum, takdir halkımızın. Artık kim nereye yorumlarsa. Ben şansımı Murat Kurum'dan önce ya da sonra diye kategorize etmem; öncesinde ne kadar şanslıysam bugün de o kadar şanslıyım.'

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İmamoğlu'nun bu iğneleyeci sözleri sonrası Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'dan da cevap gecikmedi.

İmamoğlu'nun bu iğneleyeci sözleri sonrası Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'dan da cevap gecikmedi.

Murat Kurum, İmamoğlu'nun İstanbul'u ilerisi için bir basamak olarak kullandığını idda etti ve şunları söyledi ⬇️

Murat Kurum, İmamoğlu'nun İstanbul'u ilerisi için bir basamak olarak kullandığını idda etti ve şunları söyledi ⬇️

'Biz İstanbul'a ilgimizi göstereceğiz ve gençliğimizi göstereceğiz. Yalnızca İstanbul'a odaklanacağız. Bakın çok önemli; İstanbul basamak olmaz. Gelecek için burayı bir basamak olarak kullanamazsınız.'

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