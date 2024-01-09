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AYM'den 22.00'dan Sonra İçki Satışına İlişkin Karar!

AYM'den 22.00'dan Sonra İçki Satışına İlişkin Karar!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.01.2024 - 12:49

Anayasa Mahkemesi (AYM), 22.00'dan sonra alkol sattığı için ceza yiyen bir işletmenin yaptığı başvuruyu reddetti. 

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Türkiye'de 2013 yılından beri 22.00 ile 06.00 arasında perakende olarak alkol satış yasağı uygulanıyor.

Türkiye'de 2013 yılından beri 22.00 ile 06.00 arasında perakende olarak alkol satış yasağı uygulanıyor.

Kaynak...

2018 yılında 22.00'dan sonra alkol satışı yaptığı gerekçesiyle ceza yiyen bir dükkan sahibi ise mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle AYM'ye başvuru yapmıştı.

2018 yılında 22.00'dan sonra alkol satışı yaptığı gerekçesiyle ceza yiyen bir dükkan sahibi ise mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle AYM'ye başvuru yapmıştı.

6 Ekim 2018 saat 00.45'te İstanbul Büyükçekmece'de meydana gelen olayda, bekçiler bir iş yerinden elinde siyah poşetle çıkan M.K'nin alkol aldığını tespit etmiş ardından 42 bin liralık para cezası uygulamıştı.

6 Ekim 2018 saat 00.45'te İstanbul Büyükçekmece'de meydana gelen olayda, bekçiler bir iş yerinden elinde siyah poşetle çıkan M.K'nin alkol aldığını tespit etmiş ardından 42 bin liralık para cezası uygulamıştı.

AYM ise söz konusu başvuru reddetti. 22.00 ile 06.00 arasındaki alkol satışının alkolizmi önleme amacı taşıdığı ve para cezasının meşru amacı olduğu vurgulandı.

AYM ise söz konusu başvuru reddetti. 22.00 ile 06.00 arasındaki alkol satışının alkolizmi önleme amacı taşıdığı ve para cezasının meşru amacı olduğu vurgulandı.

Kararda şu ifadeler yer aldı: "Başvurucunun işlediği kabul edilen kabahatin sonuçlarını öngörebilecek durumda olduğu ve şikayet ettiği müdahaleye kendi ağır kusuruyla yol açtığı dikkate alınmalıdır."

Kararda şu ifadeler yer aldı: "Başvurucunun işlediği kabul edilen kabahatin sonuçlarını öngörebilecek durumda olduğu ve şikayet ettiği müdahaleye kendi ağır kusuruyla yol açtığı dikkate alınmalıdır."

Kaynak...

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