Kalıcı Saat Uygulaması Rakamları: İşte Karanlıkta İşe ve Okula Gitmenin Parasal Karşılığı

Türkiye'de hemen hemen herkesin şikayetçi olduğu kalıcı saat uygulamasıyla ilgili hükümetten açıklama geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, kalıcı saat uygulamasının ciddi anlamda tasarruf sağladığını söylerken, rakamları da paylaştı.