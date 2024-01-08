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Kalıcı Saat Uygulaması Rakamları: İşte Karanlıkta İşe ve Okula Gitmenin Parasal Karşılığı

Kalıcı Saat Uygulaması Rakamları: İşte Karanlıkta İşe ve Okula Gitmenin Parasal Karşılığı

Kalıcı Saat
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.01.2024 - 12:25

Türkiye'de hemen hemen herkesin şikayetçi olduğu kalıcı saat uygulamasıyla ilgili hükümetten açıklama geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, kalıcı saat uygulamasının ciddi anlamda tasarruf sağladığını söylerken, rakamları da paylaştı. 

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Türkiye'de 2016 yılından beri kalıcı saat uygulaması var. Uygulama özellikle sabah saatlerine işe ve okula gidenleri karanlıkta yollara düşürdüğü için ciddi şekilde eleştiriliyor.

Türkiye'de 2016 yılından beri kalıcı saat uygulaması var. Uygulama özellikle sabah saatlerine işe ve okula gidenleri karanlıkta yollara düşürdüğü için ciddi şekilde eleştiriliyor.

Uygulamanın mimarı ise eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.

Uygulamanın mimarı ise eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever'in kalıcı saat uygulamasıyla ilgili soru önergesine bugün yanıt verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever'in kalıcı saat uygulamasıyla ilgili soru önergesine bugün yanıt verdi.

Bakan Bayraktar'ın verdiği rakamlara göre, karanlıkta okula ve işe gitmeye başladığımız 2016 yılından bu yana uygulama sayesinde 10 milyar kWh enerji tasarrufu sağlandı.

Bakan Bayraktar'ın verdiği rakamlara göre, karanlıkta okula ve işe gitmeye başladığımız 2016 yılından bu yana uygulama sayesinde 10 milyar kWh enerji tasarrufu sağlandı.

Kaynak...

Bakan ayrıca işin parasal boyutan ilişkin rakamları da verdi. 2016'dan beri sağlanan tasarrufun parasal karşılığı meskenlerde tek zamanlı tarifede 8,48 milyar lira, üç zamanlı tarifede ise 15,48 milyar lira.

Bakan ayrıca işin parasal boyutan ilişkin rakamları da verdi. 2016'dan beri sağlanan tasarrufun parasal karşılığı meskenlerde tek zamanlı tarifede 8,48 milyar lira, üç zamanlı tarifede ise 15,48 milyar lira.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: 

'Ülkemiz eğitim sisteminde tekli öğretim 09.00-15.00 saatleri arasında, ikili öğretim ise 07.00-18.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir. 07.00-09.00 saatleri arasında ikili eğitime devam eden ve sabit saat uygulamasından etkilenen öğrenci sayısı toplam öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 20'sine karşılık gelmektedir. Bununla birlikte sabit saat uygulamasına ilişkin olarak, Avrupa Parlamentosu 26 Mart 2019 tarihinde kabul edilen teklif ile üye ülkelere tek saat uygulamasına geçmeyi tavsiye etmiştir.'

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