Kalıcı Saat Uygulaması Rakamları: İşte Karanlıkta İşe ve Okula Gitmenin Parasal Karşılığı
Kalıcı Saat Uygulaması Rakamları: İşte Karanlıkta İşe ve Okula Gitmenin Parasal Karşılığı
Türkiye'de hemen hemen herkesin şikayetçi olduğu kalıcı saat uygulamasıyla ilgili hükümetten açıklama geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, kalıcı saat uygulamasının ciddi anlamda tasarruf sağladığını söylerken, rakamları da paylaştı.
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Türkiye'de 2016 yılından beri kalıcı saat uygulaması var. Uygulama özellikle sabah saatlerine işe ve okula gidenleri karanlıkta yollara düşürdüğü için ciddi şekilde eleştiriliyor.
Uygulamanın mimarı ise eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever'in kalıcı saat uygulamasıyla ilgili soru önergesine bugün yanıt verdi.
Bakan Bayraktar'ın verdiği rakamlara göre, karanlıkta okula ve işe gitmeye başladığımız 2016 yılından bu yana uygulama sayesinde 10 milyar kWh enerji tasarrufu sağlandı.
Bakan ayrıca işin parasal boyutan ilişkin rakamları da verdi. 2016'dan beri sağlanan tasarrufun parasal karşılığı meskenlerde tek zamanlı tarifede 8,48 milyar lira, üç zamanlı tarifede ise 15,48 milyar lira.
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