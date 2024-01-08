Meteorolojiden Uyarı Geldi: Balkan Soğuğu Karla Beraber Geliyor!
Meteorolojiden Uyarı Geldi: Balkan Soğuğu Karla Beraber Geliyor!
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurda giriyor. Sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşmesi beklenirken yarın geceden itibaren İstanbul'da kar var.
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Türkiye'de bu kış hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine kaldı. Özellikle büyükşehirlerde birbiri ardına gelen kar haberleri bir türlü tutmadı.
Ancak Meteoroloji bu kez kardan oldukça emin gözüküyor. Balkanlar üzerinden yola çıkan soğuk hava dalgası yurt genelinde hava sıcaklıklarını 10 derece birden düşerecek. Türkiye hafta boyunca önce yağmur ardından kar yağışının etkisine girecek.
İstanbul'da yarın özellikle Anadolu yakasında kuvvetli yağış var. Gece saatleri ve çarşamba günü ise yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Megakent'te ayrıca hava sıcaklıklarının 5 derece birden azalacağı ifade ediliyor.
Ankara'da İstanbul ile benzer bir durum söz konusu. Haftanın ilk iki günü yağmurun etkili olacağı başkentte çarşamba gününden itibaren ise yağmurla karışık kar var. Ankara'da hava sıcaklıklarının 5 dereceye yakın düşmesi bekleniyor.
İstanbul için MGM'nin 5 günlük tahmini ⬇️
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Ankara için MGM'nin 5 günlük tahmini ⬇️
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