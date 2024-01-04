-21 Derece Soğuklara Hazır mısınız? “Cumhuriyet Tarihinin En Soğuk ve En Karlı Günleri Yolda”

Sosyal medya hesabından yaptığı meteorolojik tahminler ve uyarılarla tanınan Kerem Ökten, yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ökten “Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda olabilir” açıklamasında bulundu.