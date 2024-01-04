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-21 Derece Soğuklara Hazır mısınız? “Cumhuriyet Tarihinin En Soğuk ve En Karlı Günleri Yolda”

-21 Derece Soğuklara Hazır mısınız? “Cumhuriyet Tarihinin En Soğuk ve En Karlı Günleri Yolda”

hava durumu kar yağışı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.01.2024 - 22:45

Sosyal medya hesabından yaptığı meteorolojik tahminler ve uyarılarla tanınan Kerem Ökten, yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. 

Ökten “Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda olabilir” açıklamasında bulundu. 

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Sadece İstanbul’da değil tüm Türkiye her geçen gün yağışlı ve daha soğuk havaların etkisine giriyor.

Sadece İstanbul’da değil tüm Türkiye her geçen gün yağışlı ve daha soğuk havaların etkisine giriyor.

Geçtiğimiz saatler de AKOM da önümüzdeki hafta etkili olacak Sibirya soğukları ve kar yağışı ile ilgili uyarıda bulundu.

Geçtiğimiz saatler de AKOM da önümüzdeki hafta etkili olacak Sibirya soğukları ve kar yağışı ile ilgili uyarıda bulundu.

AKOM’dan yapılan açıklamada 8 Ocak Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağı kaydedildi.

AKOM’dan yapılan açıklamada 8 Ocak Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağı kaydedildi.

Şimdi ise bir uyarı da Kerem Ökten’den geldi.

Şimdi ise bir uyarı da Kerem Ökten’den geldi.

Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara’da -21 derecelere hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek “Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda olabilir” dedi.

Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara’da -21 derecelere hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek “Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda olabilir” dedi.
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İşte Kerem Ökten’in açıklaması:

İşte Kerem Ökten’in açıklaması:
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