-21 Derece Soğuklara Hazır mısınız? “Cumhuriyet Tarihinin En Soğuk ve En Karlı Günleri Yolda”
-21 Derece Soğuklara Hazır mısınız? “Cumhuriyet Tarihinin En Soğuk ve En Karlı Günleri Yolda”
Sosyal medya hesabından yaptığı meteorolojik tahminler ve uyarılarla tanınan Kerem Ökten, yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Ökten “Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda olabilir” açıklamasında bulundu.
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Sadece İstanbul’da değil tüm Türkiye her geçen gün yağışlı ve daha soğuk havaların etkisine giriyor.
Geçtiğimiz saatler de AKOM da önümüzdeki hafta etkili olacak Sibirya soğukları ve kar yağışı ile ilgili uyarıda bulundu.
AKOM’dan yapılan açıklamada 8 Ocak Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağı kaydedildi.
Şimdi ise bir uyarı da Kerem Ökten’den geldi.
Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara’da -21 derecelere hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek “Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda olabilir” dedi.
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İşte Kerem Ökten’in açıklaması:
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