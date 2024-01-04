AKOM’dan Soğuk Hava Uyarısı: İstanbul’da Kar Hazırlığı Başladı
AKOM’dan Soğuk Hava Uyarısı: İstanbul’da Kar Hazırlığı Başladı
İstanbul, yılın ilk kar yağışına hazırlanmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkez (AKOM), önümüzdeki hafta etkili olacak Sibirya soğukları ve kar yağışı ile ilgili uyarıda bulundu.
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Türkiye’de bu sene havalar geç soğumaya başlarken, İstanbul, Ankara gibi şehirlerde de kar yağışı yaşanmamıştı. Ancak önümüzdeki hafta beklenen Sibirya soğukları kar yağışıyla birlikte gelecek.
AKOM'dan yapılan açıklamada, 8 Ocak Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağı kaydedildi.
Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşeceği ve 9 Ocak Salı günü kentin yükseklerinde, 10 Ocak Çarşamba günü de kent genelinde kar yağışının gerçekleşmesi beklendiği ifade edildi.
Sibirya kökenli sistemle birlikte hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece azalması, yağmur ile başlayan yağışların 9 ve 10 Ocak’ta kara dönüşmesi öngörülüyor.
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