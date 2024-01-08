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Erdoğan'ın Yanında Çömelerek Poz Veren Hulki Cevizoğlu'ndan Eleştirilere Yanıt: "Kınıyorum"

Erdoğan'ın Yanında Çömelerek Poz Veren Hulki Cevizoğlu'ndan Eleştirilere Yanıt: "Kınıyorum"

Hulki Cevizoğlu
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.01.2024 - 10:25

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında çömelerek çektirdiği o fotoğraf karesine ilişkin açıklama yaptı. Cevizoğlu, hareketinin çarpıtıldığını söyledi. 

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Gazeteci Hulki Cevizoğlu, son yapılan milletvekili seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul adayı olarak Meclis'e girmişti.

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, son yapılan milletvekili seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul adayı olarak Meclis'e girmişti.

Cevizoğlu, 6 bin 992 yeni polis memurunun göreve başlaması için yapılan törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında çömelerek poz verince bir anda tartışmaların merkezine oturdu.

Cevizoğlu, 6 bin 992 yeni polis memurunun göreve başlaması için yapılan törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında çömelerek poz verince bir anda tartışmaların merkezine oturdu.

O anları bir daha hatırlıyoruz ⬇️

Sosyal medya yorumlarında Hulki Cevizoğlu'nun Erdoğan'la aynı kareye girmek için çömeldiğine dair bazı iğneleyici yorumlar yapıldı.

Sosyal medya yorumlarında Hulki Cevizoğlu'nun Erdoğan'la aynı kareye girmek için çömeldiğine dair bazı iğneleyici yorumlar yapıldı.

Cevizoğlu tartışmalara ilişkin bugün bir açıklama yaptı ve hareketinin çarpıtıldığını savundu. AK Partili isim, 42 yıllık medya insanı olduğunu ve kimseyle aynı kareye girmek gibi bir endişe taşımadığını öne sürdü.

Cevizoğlu tartışmalara ilişkin bugün bir açıklama yaptı ve hareketinin çarpıtıldığını savundu. AK Partili isim, 42 yıllık medya insanı olduğunu ve kimseyle aynı kareye girmek gibi bir endişe taşımadığını öne sürdü.
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Cevizoğlu şöyle devam etti: "O fotoğraftaki asıl amaç, polislerimizin yeni görevlerine hayırlı olsun demekti. Yapılmak istenen çok açık. Toplumun zihnini bulandırmak, Bu fotoğrafı böyle çarpıtarak toplumu kutuplaştırmaya çalışanları kınıyorum."

Cevizoğlu şöyle devam etti: "O fotoğraftaki asıl amaç, polislerimizin yeni görevlerine hayırlı olsun demekti. Yapılmak istenen çok açık. Toplumun zihnini bulandırmak, Bu fotoğrafı böyle çarpıtarak toplumu kutuplaştırmaya çalışanları kınıyorum."
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