İYİ Parti'de 5 Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Açıklandı! Adana'da Dikkat Çeken İsim

31 Mart'ta yapılacak belediye seçimlerine ittifak olmadan gireceğine açıklayan İYİ Parti'de 5 büyükşehir belediye başkan adayı açıklandı.

Manisa'da Gürhan Özcan, Adana'da Ayyüce Türkeş, Antalya'da Nesrin Ünal, Kayseri'de Kazım Yücel ve Samsun'da İmren Nilay Tüfekçi aday gösterildi.

Adana'da aday yapılan Ayyüce Türkeş aynı zamanda MHP'nin kurucu lideri Alpaslan Türkeş'in kızı.