İYİ Parti'de 5 Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Açıklandı! Adana'da Dikkat Çeken İsim
İYİ Parti'de 5 Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Açıklandı! Adana'da Dikkat Çeken İsim
31 Mart'ta yapılacak belediye seçimlerine ittifak olmadan gireceğine açıklayan İYİ Parti'de 5 büyükşehir belediye başkan adayı açıklandı.
Manisa'da Gürhan Özcan, Adana'da Ayyüce Türkeş, Antalya'da Nesrin Ünal, Kayseri'de Kazım Yücel ve Samsun'da İmren Nilay Tüfekçi aday gösterildi.
Adana'da aday yapılan Ayyüce Türkeş aynı zamanda MHP'nin kurucu lideri Alpaslan Türkeş'in kızı.
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Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Altılı Masa'dan kalkan İYİ Parti'de seçim hazırlıkları sürüyor.
İYİ Parti'de bugün Adana, Antalya, Kayseri, Manisa ve Samsun büyükşehir belediye başkan adayları açıklandı.
İYİ Parti, MHP'nin kurucu lideri Alpaslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'i Adana'dan aday gösterdi.
Manisa'da Gürhan Özcan, Antalya'da Nesrin Ünal, Kayseri'de Kazım Yücel ve Samsun'da İmren Nilay Tüfekçi aday gösterilen diğer isimler.
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