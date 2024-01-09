Yeniden Refah Partisi, İki Büyükşehirde Aday Açıkladı: "İstanbul ve Ankara Görüşmeleri Sürüyor"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'ye destek olan Fatih Erbakan'ın partisi Yeniden Refah'ın belediye seçimleri öncesi nasıl bir tavır alacağı büyük bir merakla bekleniyor. Erbakan bugün iki büyükşehir ve Ankara ile İstanbul'un 5 ilçesi için aday açıkladı.