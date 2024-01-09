Yeniden Refah Partisi, İki Büyükşehirde Aday Açıkladı: "İstanbul ve Ankara Görüşmeleri Sürüyor"
Yeniden Refah Partisi, İki Büyükşehirde Aday Açıkladı: "İstanbul ve Ankara Görüşmeleri Sürüyor"
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'ye destek olan Fatih Erbakan'ın partisi Yeniden Refah'ın belediye seçimleri öncesi nasıl bir tavır alacağı büyük bir merakla bekleniyor. Erbakan bugün iki büyükşehir ve Ankara ile İstanbul'un 5 ilçesi için aday açıkladı.
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Yeniden Refah Partisi, 14 Mayıs 2023'te yapılan seçimlerde 1 milyon 527 bin 48 oy almış ve yüzde 2,8'le Meclis'e 5 vekil sokmayı başarmıştı.
Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine yarıştan çekilmişti.
Yerel seçim öncesi nasıl bir tavır alacağı merak konusu olan Yeniden Refah Partisi bugün aralarında Diyarbakır ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri de olmak üzere toplam 57 belediye başkan adayı açıkladı.
Partiden yapılan açıklamada İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkanlıklarına ilişkin ittifak görüşmelerinin devam ettiği belirtirken İstanbul ve Ankara'nın ilçe belediyelerine ilişkin isimlerin açıklanması da dikkat çekti.
Yeniden Refah Partisi belediye başkan adayları listesi ⬇️
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Yeniden Refah Partisi belediye başkan adayları listesi ⬇️
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