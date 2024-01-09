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Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu Kez Dede Oldu: Hastanede İsmi Bebeğin Kulağına Okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu Kez Dede Oldu: Hastanede İsmi Bebeğin Kulağına Okudu

Recep Tayyip Erdoğan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.01.2024 - 16:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Selçuk Bayraktar ile evli olan kızı Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu haberle 9'uncu kez dedelik sevinci yaşadı. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en küçük kızı Sümeyye Erdoğan, 2016 yılında Selçuk Bayraktar ile dünya evine girmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en küçük kızı Sümeyye Erdoğan, 2016 yılında Selçuk Bayraktar ile dünya evine girmişti.

Çiftin ikinci çocukları bugün dünyaya geldi. Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, torunlarını görmek için kızı ve damadını hastanede ziyaret etti.

Çiftin ikinci çocukları bugün dünyaya geldi. Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, torunlarını görmek için kızı ve damadını hastanede ziyaret etti.

Kızı ve 9'uncu torunu hakkında doktorlardan bilgi alan Erdoğan, daha sonra 'Asım Özdemir' adını bebeğin kulağına okudu.

Kızı ve 9'uncu torunu hakkında doktorlardan bilgi alan Erdoğan, daha sonra 'Asım Özdemir' adını bebeğin kulağına okudu.

Kaynak..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esra-Berat Albayrak çiftinden 4,

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esra-Berat Albayrak çiftinden 4,

Bilal- Reyhan Erdoğan çiftinden ise 3 torunu bulunuyordu.

Bilal- Reyhan Erdoğan çiftinden ise 3 torunu bulunuyordu.

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