Fatih Camisi İmamını Bıçaklayan Saldırgan Bazı Dini Videolar İzleyip Radikalleşti!
Fatih Camisi İmamını Bıçaklayan Saldırgan Bazı Dini Videolar İzleyip Radikalleşti!
Fatih Camisi İmamı Galip Usta ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan Ömer S.'nin ifadesi ortaya çıktı. Oto yedek parçacısı olan Ömer S.'nin son dönemde izlediği videolarla giderek radikalleştiği ve emniyetteki sorgusunda da sürekli olarak 'Allah-u Ekber' diye bağırdığı belirtiliyor.
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Türkiye, İstanbul Fatih Camii'nde yaşanan bıçaklı saldırıyı konuşuyor. Fatih Camisi İmamı Galip Usta ve cemaatten bir kişinin bıçaklandığı olaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
"Putları camiden çıkarın" diyerek iki kişiyi bıçaklayan saldırgan Ömer S.'nin adli dengesinin iyi olmadığından şüpheleniliyor. Olayda provokasyon şüphesine dair bir iz ise şu ana kadar bulunamadı.
Oto yedek parçacılığı yapan Ömer S.'nin 2012'de evlenip 2019'da boşandığı ve iki çocuğunun olduğu öğrenildi.
ODA TV'nin haberine göre, 1984 doğumlu saldırganın ayrıca son dönemde internetten sürekli dini araştırmalar yaptığı ve radikal videolar izlediği ifade ediliyor.
Saldırgan Ömer S.'nin emniyetteki ifadesi sırasında ayrıca sürekli olarak "Allah-u Ekber" diye bağırdığı ve daha önce "kasten yaralama" suçundan sabıkasının olduğu ortaya çıktı.
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