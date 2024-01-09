Fatih Camisi İmamını Bıçaklayan Saldırgan Bazı Dini Videolar İzleyip Radikalleşti!

Fatih Camisi İmamı Galip Usta ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan Ömer S.'nin ifadesi ortaya çıktı. Oto yedek parçacısı olan Ömer S.'nin son dönemde izlediği videolarla giderek radikalleştiği ve emniyetteki sorgusunda da sürekli olarak 'Allah-u Ekber' diye bağırdığı belirtiliyor.