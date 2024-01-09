Fatih Camisi İmamı Bıçaklanmıştı: Görüntüler Ortaya Çıktı

Fatih Camisi imamı ve cemaatten bir kişi, dün akşam Ö.S, isimli bir kişi tarafından cami içinde bıçaklanmıştı. Cami içerisinde slogan attığı için özel güvenlik tarafından dışarıya çıkarılan Ö.S., sonrasında imamın odasına giderek olayı gerçekleşmişti. Cami imamının bıçaklandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.