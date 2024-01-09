Fatih Camisi İmamı Bıçaklanmıştı: Görüntüler Ortaya Çıktı
Fatih Camisi İmamı Bıçaklanmıştı: Görüntüler Ortaya Çıktı
Fatih Camisi imamı ve cemaatten bir kişi, dün akşam Ö.S, isimli bir kişi tarafından cami içinde bıçaklanmıştı. Cami içerisinde slogan attığı için özel güvenlik tarafından dışarıya çıkarılan Ö.S., sonrasında imamın odasına giderek olayı gerçekleşmişti. Cami imamının bıçaklandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.
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İstanbul’un en uğrak camilerinden biri olan Fatih Cami imamı Galip Usta, cami içerisinde taşkınlık yaratan bir kişi tarafından bıçaklanmıştı.
İmam ile bir vatandaşın yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da olayla ilgili açıklamada bulunmuştu 👇
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