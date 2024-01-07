Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda Menzilci Öğrencilerle Atatürkçüler Arasında Kavga!
Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda Menzilci Öğrencilerle Atatürkçüler Arasında Kavga!
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Cumhuriyet’ten Çağdaş Bayraktar imzalı habere göre, olay Bursa’da bulunan Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda yaşandı.
Menzil cemaatine yakınlığıyla bilinen bazı ikinci sınıf öğrencileri, namaz kılma gerekçesiyle bazı eğitimlere katılmak istemedi. Bu durumun sürekli hale gelmesi ve komutanları sessiz kalması ise diğer öğrencilerin tepkisine neden oldu.
Tepki gösteren öğrencilerin "Başlayacağım artık sizin torpilinize” çıkışı sonrası ise kavga çıktığı iddia ediliyor.
Konuya ilişkin konuşan başka bir öğrenci ise bu kavganın ilk olmadığını 16 Ekim’de de Atatürk ile ilgili başka bir tartışmanın yaşandığını söyledi.
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