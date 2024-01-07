Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda Menzilci Öğrencilerle Atatürkçüler Arasında Kavga!

Öğrenci olayla ilgili şunları anlattı:

“O gün inkılap tarihi dersi sonrası Menzilci dört öğrenci, kantinde Atatürk hakkında ileri geri konuşmaya başladılar. İçlerinden birisi Atatürk’ü kastederek ‘Bunu bize neden anlatıyorlar’ dediğini duyan başka üç öğrenciye tepki verdi, tartışma yaşandı. O tartışma da fiziki kavgaya döndü.”