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Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda Menzilci Öğrencilerle Atatürkçüler Arasında Kavga!

Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda Menzilci Öğrencilerle Atatürkçüler Arasında Kavga!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.01.2024 - 14:10

Bursa’da bulunan Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda Menzil cemaatine yakınlığıyla bilinen bazı öğrencilerin ibadet gerekçesiyle eğitimlere katılmadığı ve duruma tepki gösteren diğer öğrencilerle kavga ettiği öne sürülüyor.

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Cumhuriyet’ten Çağdaş Bayraktar imzalı habere göre, olay Bursa’da bulunan Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda yaşandı.

Cumhuriyet’ten Çağdaş Bayraktar imzalı habere göre, olay Bursa’da bulunan Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda yaşandı.

Kaynak...

Menzil cemaatine yakınlığıyla bilinen bazı ikinci sınıf öğrencileri, namaz kılma gerekçesiyle bazı eğitimlere katılmak istemedi. Bu durumun sürekli hale gelmesi ve komutanları sessiz kalması ise diğer öğrencilerin tepkisine neden oldu.

Menzil cemaatine yakınlığıyla bilinen bazı ikinci sınıf öğrencileri, namaz kılma gerekçesiyle bazı eğitimlere katılmak istemedi. Bu durumun sürekli hale gelmesi ve komutanları sessiz kalması ise diğer öğrencilerin tepkisine neden oldu.

Tepki gösteren öğrencilerin "Başlayacağım artık sizin torpilinize” çıkışı sonrası ise kavga çıktığı iddia ediliyor.

Tepki gösteren öğrencilerin "Başlayacağım artık sizin torpilinize” çıkışı sonrası ise kavga çıktığı iddia ediliyor.

Konuya ilişkin konuşan başka bir öğrenci ise bu kavganın ilk olmadığını 16 Ekim’de de Atatürk ile ilgili başka bir tartışmanın yaşandığını söyledi.

Konuya ilişkin konuşan başka bir öğrenci ise bu kavganın ilk olmadığını 16 Ekim’de de Atatürk ile ilgili başka bir tartışmanın yaşandığını söyledi.

Öğrenci olayla ilgili şunları anlattı: 

“O gün inkılap tarihi dersi sonrası Menzilci dört öğrenci, kantinde Atatürk hakkında ileri geri konuşmaya başladılar. İçlerinden birisi Atatürk’ü kastederek ‘Bunu bize neden anlatıyorlar’ dediğini duyan başka üç öğrenciye tepki verdi, tartışma yaşandı. O tartışma da fiziki kavgaya döndü.”

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