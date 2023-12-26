Fatih Terim Panathinaikos'la Anlaştı, Acun Ilıcalı Harekete Geçti!

1,5 yıllık imza atması beklenen Terim, Panathinaikos ile birlikte kariyerinde 3. kez Türkiye dışına çıkmış olacak.

Galatasaray ile 1996 - 2000 yılları arasında 4 lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası kazandıktan sonra İtalyan ekibi Fiorentina'ya giden Terim, bir sonraki sezon da Milan'a geçmişti. O tarihten sonra milli takım ve Galatasaray arasında mekik dokuyan deneyimli çalıştırıcı, 10 Ocak 2022'den beri boştaydı.