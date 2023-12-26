Fatih Terim Panathinaikos'la Anlaştı, Acun Ilıcalı Harekete Geçti!
Fatih Terim Panathinaikos'la Anlaştı, Acun Ilıcalı Harekete Geçti!
Teknik Direktör Fatih Terim'in Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaşmaya varmasının ardından ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da harekete geçti. Acun Ilıcalı'nın Panathinaikos'un maçlarını TV 8,5'te yayınlamak istediği belirtiliyor.
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Türkiye'nin en kariyerli teknik adamlarından Fatih Terim, Yunanistan Süper Ligi'nde ikinci sırada yer alan Panathinaikos ile anlaşmaya varmıştı.
70 yaşındaki teknik adam gündeme bomba gibi düşen iddia sonrası yaptığı açıklamada, "Evet doğrudur. Dün geldiler anlaştık. Yarın sabah Atina’ya gidiyorum. Öğleden sonra da idmana çıkıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
2010'dan beri Yunanistan'da şampiyonluk sevinci yaşayamayan Panathinaikos, 15 haftası geride kalan Yunan Ligi'nde zirvedeki PAOK'un 1 puan gerisinde.
Gazetta GR'nin haberine göre, Fatih Terim'in anlaşma haberi sonrası ünlü medya patronu Acun Ilıcalı da harekete geçti.
Fatih Terim'le oldukça iyi dost olduğu bilinen Acun Ilıcalı'nın Panathinaikos'un maçlarını kendi kanalı TV 8,5'ta yayınlamak için görüşmeler başladığı konuşuluyor.
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