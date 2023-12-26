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Fatih Terim Panathinaikos Teknik Direktörü Oluyor!

Fatih Terim Panathinaikos Teknik Direktörü Oluyor!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 14:04

Galatasaray'ı çalıştırdıktan sonra yaklaşık 2 senedir futboldan uzak kalan Fatih Terim, Yunanistan'ın köklü kulübü Panathinaikos ile anlaşmaya yakın. Ergin Ataman'ın basketbol koçluğunu yaptığı Panathinaikos, futbol takımının başına Fatih Terim'i getirmeyi planlıyor.

Kaynak: Yağız Sabuncuoğlu / Sports Digitale

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10 Ocak 2022'de Galatasaray teknik direktörlük koltuğundan ayrılan Fatih Terim'in ismi Yunan devi Panathinaikos ile anılıyor.

10 Ocak 2022'de Galatasaray teknik direktörlük koltuğundan ayrılan Fatih Terim'in ismi Yunan devi Panathinaikos ile anılıyor.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Panathinaikos, Teknik Direktör Fatih Terim ile anlaşmak üzere!

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Panathinaikos, Teknik Direktör Fatih Terim ile anlaşmak üzere!

Panathinaikos Basketbol Takımı'nın koçluğunu Ergin Ataman'ın yapıyor. Ataman, Panathinaikos'ta gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuş durumda.

Panathinaikos Basketbol Takımı'nın koçluğunu Ergin Ataman'ın yapıyor. Ataman, Panathinaikos'ta gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuş durumda.

Ergin Ataman ile Fatih Terim sıkı dostlar. Özel hayatlarında da sık sık görüşen ikilinin Panathinaikos'ta buluşması ilginç olacak.

Ergin Ataman ile Fatih Terim sıkı dostlar. Özel hayatlarında da sık sık görüşen ikilinin Panathinaikos'ta buluşması ilginç olacak.

Gelen bilgilere göre Panathinaikos ile Fatih Terim arasında 1.5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşması gerçekleşti.

Gelen bilgilere göre Panathinaikos ile Fatih Terim arasında 1.5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşması gerçekleşti.
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Gazeteci Ertuğrul Özkök'e iddialarla ilgili konuşan Fatih Terim, anlaşmayı doğruladı. Terim, “Evet doğrudur. Dün geldiler anlaştık. Yarın sabah Atina’ya gidiyorum. Öğleden sonra da idmana çıkıyorum.” dedi.

Gazeteci Ertuğrul Özkök'e iddialarla ilgili konuşan Fatih Terim, anlaşmayı doğruladı. Terim, “Evet doğrudur. Dün geldiler anlaştık. Yarın sabah Atina’ya gidiyorum. Öğleden sonra da idmana çıkıyorum.” dedi.

Fatih Terim'in Panathinaikos'a gitmesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Fatih Terim'in Panathinaikos'a gitmesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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