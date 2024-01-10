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Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 7-1 Geçerek Gövde Gösterisi Yaptığı Maçın Ardından Gelen Övgüler

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 7-1 Geçerek Gövde Gösterisi Yaptığı Maçın Ardından Gelen Övgüler

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 22:15

Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında lider Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada gol olup yağdı. İlk yarıyı 5-0 önde kapatan Fenerbahçe, mücadeleyi 7-1 kazanırken taraftarlarını mest etti.

Gelen yorumlara birlikte bakalım!

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci Konyaspor karşılaşmasını izleyenler arasında yerini almıştı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci Konyaspor karşılaşmasını izleyenler arasında yerini almıştı.

İlk yarıda Konyaspor'u bunaltan Fenerbahçe'de Edin Dzeko ilk yarıda hat-trick yaptı. Mert Müldür ve Szymanski'nin golleriyle devreyi 5-0 önde kapattı.

İlk yarıda Konyaspor'u bunaltan Fenerbahçe'de Edin Dzeko ilk yarıda hat-trick yaptı. Mert Müldür ve Szymanski'nin golleriyle devreyi 5-0 önde kapattı.

İkinci yarıya Dzeko'yu dinlendirmek için kulübeye alan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe durmak bilmedi. Batshuayi ve Uğurcan Yazğılı'nın kendi kalesine attığı gollerle durum 7-0 oldu.

İkinci yarıya Dzeko'yu dinlendirmek için kulübeye alan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe durmak bilmedi. Batshuayi ve Uğurcan Yazğılı'nın kendi kalesine attığı gollerle durum 7-0 oldu.

Konyaspor'un tek golü 90. dakikada Guilherme'den geldi.

Konyaspor'un tek golü 90. dakikada Guilherme'den geldi.

Fenerbahçeli futbolcuların isteği ve arzusu yeni rekorları peş peşe getirdi.

Fenerbahçeli futbolcuların isteği ve arzusu yeni rekorları peş peşe getirdi.
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Fenerbahçe taraftarlarının maç sonunda keyfi oldukça yerindeydi.

Fenerbahçe taraftarlarının maç sonunda keyfi oldukça yerindeydi.
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Gelen yorumlar şöyleydi👇

Gelen yorumlar şöyleydi👇
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