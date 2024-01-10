Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 7-1 Geçerek Gövde Gösterisi Yaptığı Maçın Ardından Gelen Övgüler

Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında lider Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada gol olup yağdı. İlk yarıyı 5-0 önde kapatan Fenerbahçe, mücadeleyi 7-1 kazanırken taraftarlarını mest etti.

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