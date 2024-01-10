Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 7-1 Geçerek Gövde Gösterisi Yaptığı Maçın Ardından Gelen Övgüler
Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 7-1 Geçerek Gövde Gösterisi Yaptığı Maçın Ardından Gelen Övgüler
Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında lider Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada gol olup yağdı. İlk yarıyı 5-0 önde kapatan Fenerbahçe, mücadeleyi 7-1 kazanırken taraftarlarını mest etti.
Gelen yorumlara birlikte bakalım!
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci Konyaspor karşılaşmasını izleyenler arasında yerini almıştı.
İlk yarıda Konyaspor'u bunaltan Fenerbahçe'de Edin Dzeko ilk yarıda hat-trick yaptı. Mert Müldür ve Szymanski'nin golleriyle devreyi 5-0 önde kapattı.
İkinci yarıya Dzeko'yu dinlendirmek için kulübeye alan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe durmak bilmedi. Batshuayi ve Uğurcan Yazğılı'nın kendi kalesine attığı gollerle durum 7-0 oldu.
Konyaspor'un tek golü 90. dakikada Guilherme'den geldi.
Fenerbahçeli futbolcuların isteği ve arzusu yeni rekorları peş peşe getirdi.
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Fenerbahçe taraftarlarının maç sonunda keyfi oldukça yerindeydi.
Gelen yorumlar şöyleydi👇
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