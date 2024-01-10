Fenerbahçe Maçında Skorbordda Kısa Süreliğine Galatasaray Logosu Yer Alması Sosyal Medyanın Dilinde

Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında 7-1 kazandığı karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. Futbol Arena ve Spor Arena'nın yaptığı paylaşımlara göre, Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 7-1 mağlup ettiği karşılaşmada skorbordda kısa süreliğine Galatasaray logosu yer aldı.

Fotoğraflar: Spor Arena, Futbol Arena, Emre Oktay