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Fenerbahçe Maçında Skorbordda Kısa Süreliğine Galatasaray Logosu Yer Alması Sosyal Medyanın Dilinde

Fenerbahçe Maçında Skorbordda Kısa Süreliğine Galatasaray Logosu Yer Alması Sosyal Medyanın Dilinde

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 22:56

Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında 7-1 kazandığı karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. Futbol Arena ve Spor Arena'nın yaptığı paylaşımlara göre, Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 7-1 mağlup ettiği karşılaşmada skorbordda kısa süreliğine Galatasaray logosu yer aldı.

Fotoğraflar: Spor Arena, Futbol Arena, Emre Oktay

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Fenerbahçe'nin 7-1 kazandığı karşılaşmada kısa süreliğine Galatasaray'ın logosu kullanıldı. Konyaspor'un Guilherme ile son dakikalarda bulduğu golde Konyaspor logosu yerine tabelada Galatasaray'ın logosu vardı.

Fenerbahçe'nin 7-1 kazandığı karşılaşmada kısa süreliğine Galatasaray'ın logosu kullanıldı. Konyaspor'un Guilherme ile son dakikalarda bulduğu golde Konyaspor logosu yerine tabelada Galatasaray'ın logosu vardı.

Kısa süreli gerçekleştiği belirtilen hadisede Konyaspor logosu yerine Galatasaray'ın logosuna yer verildi. Sosyal medyada kısa süre içerisinde viral olan paylaşım çok konuşuldu.

Kısa süreli gerçekleştiği belirtilen hadisede Konyaspor logosu yerine Galatasaray'ın logosuna yer verildi. Sosyal medyada kısa süre içerisinde viral olan paylaşım çok konuşuldu.

Skorbordda Fenerbahçe'nin 7-1 galibiyetinde Galatasaray logosu kullanılmasına gelen tepkiler şöyleydi👇

Skorbordda Fenerbahçe'nin 7-1 galibiyetinde Galatasaray logosu kullanılmasına gelen tepkiler şöyleydi👇
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