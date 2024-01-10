Enner Valencia Ülkesi Ekvador'daki Olaylarla İlgili Atatürk'ün Sözlerini Paylaştı!

Uyuşturucu çetesi lideri Adolfo Macías Villamar'ın hapishaneden firar etmesi sonrası olağanüstü hal ilan edilen Ekvador'da iç karışıklık devam ediyor. Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan ve taraftarın sevgilisi olan Enner Valencia, ülkesinde olanları kaygıyla takip ederken Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini paylaştı.