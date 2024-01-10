Enner Valencia Ülkesi Ekvador'daki Olaylarla İlgili Atatürk'ün Sözlerini Paylaştı!
Enner Valencia Ülkesi Ekvador'daki Olaylarla İlgili Atatürk'ün Sözlerini Paylaştı!
Uyuşturucu çetesi lideri Adolfo Macías Villamar'ın hapishaneden firar etmesi sonrası olağanüstü hal ilan edilen Ekvador'da iç karışıklık devam ediyor. Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan ve taraftarın sevgilisi olan Enner Valencia, ülkesinde olanları kaygıyla takip ederken Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini paylaştı.
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da uyuşturucu çetelerinin hüküm sürdüğü hapishaneler arasında çatışmalar ülke gündemini sarstı. Ekvador'da OHAL ilan edildi.
Gelişmeleri kaygıyla takip eden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Enner Valencia, yaptığı paylaşımla barış mesajı verdi.
Enner Valencia Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini paylaşarak ülkesinde yaşananlar hakkında yorum yaptı.
Enner Valencia'nın Atatürk'ün sözleri olan "Yurtta sulh, cihanda sulh" paylaşımı çok beğenildi.
Valencia'nın paylaşımı şöyleydi👇
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Paylaşıma gelen tepkiler şöyleydi👇
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