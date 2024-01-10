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Enner Valencia Ülkesi Ekvador'daki Olaylarla İlgili Atatürk'ün Sözlerini Paylaştı!

Enner Valencia Ülkesi Ekvador'daki Olaylarla İlgili Atatürk'ün Sözlerini Paylaştı!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 18:01

Uyuşturucu çetesi lideri Adolfo Macías Villamar'ın hapishaneden firar etmesi sonrası olağanüstü hal ilan edilen Ekvador'da iç karışıklık devam ediyor. Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan ve taraftarın sevgilisi olan Enner Valencia, ülkesinde olanları kaygıyla takip ederken Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini paylaştı.

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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da uyuşturucu çetelerinin hüküm sürdüğü hapishaneler arasında çatışmalar ülke gündemini sarstı. Ekvador'da OHAL ilan edildi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da uyuşturucu çetelerinin hüküm sürdüğü hapishaneler arasında çatışmalar ülke gündemini sarstı. Ekvador'da OHAL ilan edildi.

Gelişmeleri kaygıyla takip eden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Enner Valencia, yaptığı paylaşımla barış mesajı verdi.

Gelişmeleri kaygıyla takip eden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Enner Valencia, yaptığı paylaşımla barış mesajı verdi.

Enner Valencia Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini paylaşarak ülkesinde yaşananlar hakkında yorum yaptı.

Enner Valencia Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini paylaşarak ülkesinde yaşananlar hakkında yorum yaptı.

Enner Valencia'nın Atatürk'ün sözleri olan "Yurtta sulh, cihanda sulh" paylaşımı çok beğenildi.

Enner Valencia'nın Atatürk'ün sözleri olan "Yurtta sulh, cihanda sulh" paylaşımı çok beğenildi.

Valencia'nın paylaşımı şöyleydi👇

Valencia'nın paylaşımı şöyleydi👇
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Paylaşıma gelen tepkiler şöyleydi👇

Paylaşıma gelen tepkiler şöyleydi👇
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Friedrich Nietzsche

Bu ülkede Atatürk'e , terörist sempatizanlar ve İslamcı bölücüler düşmansa ve şizde Atatürkçüyseniz , en büyük şeref bu bölücülere karşı ülkeyi müdafaa etmek... Devamını Gör