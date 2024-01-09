Ekvador'da Olaylar Durulmuyor! Çete Üyeleri Canlı Yayını Bastı, Gardiyanları Rehin Alındı

Uyuşturucu çetesi lideri Adolfo Macías Villamar'ın hapishaneden firar etmesi sonrası olağanüstü hal ilan edilen Ekvador'da silahlı bir grup canlı yayını bastı. Ülkede bazı bölgelerin kartel yönetimine geçtiği öğrenilirken, silahlı ve maskeli grupların cezaevindeki güvenlik güçlerini rehin alarak video çektiği görüldü.