Ekvador'da Olaylar Durulmuyor! Çete Üyeleri Canlı Yayını Bastı, Gardiyanları Rehin Alındı
Ekvador'da Olaylar Durulmuyor! Çete Üyeleri Canlı Yayını Bastı, Gardiyanları Rehin Alındı
Uyuşturucu çetesi lideri Adolfo Macías Villamar'ın hapishaneden firar etmesi sonrası olağanüstü hal ilan edilen Ekvador'da silahlı bir grup canlı yayını bastı. Ülkede bazı bölgelerin kartel yönetimine geçtiği öğrenilirken, silahlı ve maskeli grupların cezaevindeki güvenlik güçlerini rehin alarak video çektiği görüldü.
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Adı uzun süredir güvenlik krizleriyle gündeme gelen Ekvador'da TC isimli bir televizyon kanalının canlı yayınına yüzü maskeli ve silahlı kişilerce baskın düzenlendi.
Silahlı kişilerin stüdyoya girdiği anlar kameralar tarafından anbean kaydedilirken, şahıslardan birinin gazeteci José Luis Calderon'un üzerine dinamit çubuğu yerleştirdiği görüldü.
Polisin olay yerine gelmesiyle çete üyeleriyle çatışma yaşandı. Kanal çalışanlarının durumuna ilişkin henüz bilgi paylaşılmazken, kartel üyelerinin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Cezaevinde yönetimi ele geçiren çete üyeleri, ellerindeki kesici aletlerle güvenlik güçlerini rehin alarak bildiri okuttu.
Kartel üyelerinin üniversitelere girdiği belirtilirken, öğrencilerin korku içerisinde bölgeden ayrılmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. 🎥
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Guayaquil Üniversitesi'nde öğrenciler ve profesörler, kapılara masalardan bariyer oluşturarak silahlı gruplardan korunmaya çalıştı.🎥
Latin Amerika ülkesi Ekvador'da hapishanelerde çıkan isyanlar ve ülkenin en büyük uyuşturucu çetesi liderlerinden Adolfo Macías Villamar'ın hapishaneden kaçması sonrası ülkede 60 günlük olağanüstü hal ilan edilmişti.
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