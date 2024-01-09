Hapishaneden Kaçan Çete Lideri Ekvador'da Olağanüstü Hal İlan Edilmesine Sebep Oldu!

Bir zamanlar güvenli ülke olarak addedilen ancak şimdilerde uyuşturucu ticaretinin ana noktası olan Ekvador'da hapishanedeki uyuşturucu çeteleri arasında adeta bir savaş sürüyor. 2021 yılından bu yana 400'den fazla tutuklu hapishanelerdeki çatışmalarda hayatını kaybetti. 2023 yılının ağustos ayında başkanlık seçimlerinde aday olan Villavicencio suikaste kurban gitti. Suikastin sorumluluğunu ise Los Lobos (Kurtlar) adlı bir suç çetesi üstlendi. Los Lobos, Ekvador’un en büyük ikinci suç çetelerinden biri. Ekvador'daki hapishanelerde yaklaşık 8 bin üyesi olduğu tahmin ediliyor.