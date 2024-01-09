Hapishaneden Kaçan Çete Lideri Ekvador'da Olağanüstü Hal İlan Edilmesine Sebep Oldu!
Hapishaneden Kaçan Çete Lideri Ekvador'da Olağanüstü Hal İlan Edilmesine Sebep Oldu!
Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da uyuşturucu çetelerinin hüküm sürdüğü hapishaneler arasında çatışmalar ülke gündemini sarsıyor. Son olarak 'Fito' lakabıyla tanınan uyuşturucu çete liderinin tutuklu bulunduğu hapishaneden kaybolması ülkede olağanüstü hal kararı alınmasına neden oldu. Detaylar içerikte!
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da siyasi ve toplumsal çalkantılar hiç bitmiyor. Cezaevlerindeki uyuşturucu çeteleri arasındaki kavgalar ülke gündemini derinden sarsıyor.
BBC'nin haberine göre Ekvador'un en büyük uyuşturucu çetelerinden biri olan Los Choneros'un lideri Adolfo Macías Villamar'ın ortadan kaybolması ülke içerisinde tansiyonun giderek yükselmesine neden oldu.
Devlet Başkanı Daniel Noboa, uyuşturucu çete liderinin ortadan kaybolmasının ardından Ekvador'da 60 günlük olağanüstü hal ilan etti. Ekvador ordusuna ise hapishanelerdeki kontrolü ele geçirmek için tam yetki verdi.
Devlet başkanının son açıklamalarına göre Ekvador'da sokağa çıkma ve toplanma yasağı uygulanacak. Terörist olarak nitelendirilen uyuşturucu çeteleriyle ülkede barış tesis edilene kadar mücadele edilecek.
Ekvador'da neler oluyor?
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Los Choneros'un "Fito" lakabıyla tanınan lideri Adolfo Macías Villamar ise tutuklu bulunduğu ve 12 bin kişinin tutuklu kaldığı hapishanenin kontrolünü elinde bulunduruyordu. Ekvador hükümeti şimdilerde kaybolan uyuşturucu baronunu aramaya koyuldu.
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istanbula bi baksanız mı
yakında soyluyla resimleri çıkar
Esenyurt'ta silahlı çatışmada öldüğü haberi gelir yakında.