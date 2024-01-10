Melissa Vargas'ın Modelliğe Soyunduğu Anlar Beğeni Yağmuruna Tutuldu

Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas yaptığı paylaşımlarla hepimizi hayran bıraktı. Sakatlığı sebebiyle parkede izlemeye hasret kaldığımız Melissa Vargas'ın fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu. Çin'in Tianjin Bohai Bank takımında forma giyen Filenin Sultanları'nın en değerli oyuncusunun paylaşımlarına ve gelen yorumalara birlikte bakalım!