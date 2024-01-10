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Melissa Vargas'ın Modelliğe Soyunduğu Anlar Beğeni Yağmuruna Tutuldu

Melissa Vargas'ın Modelliğe Soyunduğu Anlar Beğeni Yağmuruna Tutuldu

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 20:10

Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas yaptığı paylaşımlarla hepimizi hayran bıraktı. Sakatlığı sebebiyle parkede izlemeye hasret kaldığımız Melissa Vargas'ın fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu. Çin'in Tianjin Bohai Bank takımında forma giyen Filenin Sultanları'nın en değerli oyuncusunun paylaşımlarına ve gelen yorumalara birlikte bakalım!

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Melissa Vargas Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla mankenlere taş çıkardı.

Melissa Vargas Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla mankenlere taş çıkardı.

"Model yaşamı" başlığıyla paylaştığı fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu.

"Model yaşamı" başlığıyla paylaştığı fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu.

Melissa Vargas bir diğer paylaşımını, "Eğer farklı olacak kadar şanslıysanız, asla değişmeyin." başlığıyla paylaştı.

Melissa Vargas bir diğer paylaşımını, "Eğer farklı olacak kadar şanslıysanız, asla değişmeyin." başlığıyla paylaştı.

Tarzıyla, dövmeleriyle, muhteşem aurasıyla Melissa Vargas bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

Tarzıyla, dövmeleriyle, muhteşem aurasıyla Melissa Vargas bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

Melissa Vargas'ın paylaşımlarına gelen yorumlar şöyleydi👇

Melissa Vargas'ın paylaşımlarına gelen yorumlar şöyleydi👇
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Melissa Vargas'ı çok özlemedik mi?

Melissa Vargas'ı çok özlemedik mi?
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