Melissa Vargas'ın Modelliğe Soyunduğu Anlar Beğeni Yağmuruna Tutuldu
Melissa Vargas'ın Modelliğe Soyunduğu Anlar Beğeni Yağmuruna Tutuldu
Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas yaptığı paylaşımlarla hepimizi hayran bıraktı. Sakatlığı sebebiyle parkede izlemeye hasret kaldığımız Melissa Vargas'ın fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu. Çin'in Tianjin Bohai Bank takımında forma giyen Filenin Sultanları'nın en değerli oyuncusunun paylaşımlarına ve gelen yorumalara birlikte bakalım!
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Melissa Vargas Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla mankenlere taş çıkardı.
"Model yaşamı" başlığıyla paylaştığı fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu.
Melissa Vargas bir diğer paylaşımını, "Eğer farklı olacak kadar şanslıysanız, asla değişmeyin." başlığıyla paylaştı.
Tarzıyla, dövmeleriyle, muhteşem aurasıyla Melissa Vargas bir kez daha kendisine hayran bıraktı.
Melissa Vargas'ın paylaşımlarına gelen yorumlar şöyleydi👇
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Melissa Vargas'ı çok özlemedik mi?
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