Hollywood Yıldızlarının Tatlı Telaşı Ödül Törenleri: Bakalım Governors Ödüllerinde Kim Ne Giymiş?
Hollywood Yıldızlarının Tatlı Telaşı Ödül Törenleri: Bakalım Governors Ödüllerinde Kim Ne Giymiş?
Hollywood'un önemli gecelerinden olan Governors Awards geçtiğimiz gün gerçekleşti. Gelin kimler katılmış, kim ne giymiş birlikte bakalım👇
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Kaliforniya'da bununan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin ev sahipliğini yaptığı 14. Governors Ödülleri gecesi dün düzenlendi.
Birbirinden ünlü yıldızları boy boy gördüğümüz 2024 ödül sezonu tüm hızıyla devam ediyor. İsimler bu sefer de Oscar ödüllerini kutlamak için bir araya geldi.
Hollywood'un en büyük ve başarılı isimlerinin katıldığı geleneksel Governors Ödülleri töreninde ödüller sahiplerini buldu.
Ünlü yıldızların stilistlerinin gece gündüz çalıştığı bu törene bakalım kimler katılmış ve ne giymiş...
Bünyeye pozitif yükleyerek başlayalım, Robert Downey Jr. ve Cillian Murphy artık yan yana görmeye alıştığımız bir ikili oldu... İkisi de birbirinden şık takımlar tercih etmişler.
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Rosamund Pike etkinlik için dokulu üç boyutlu çiçeklerle kaplı pembe bir elbise giymiş...
Carey Mulligan, omzunda dikkat çekici bir detay bulunan siyah-beyaz elbisesiyle oldukça şık ve klasik...
Greta Lee kırmızı sade bir elbise tercih etmiş...
Oyuncu Julianne Moore ödül töreni için ışıltılı gümüş payetlerle kaplı ve pelerinli bir elbise seçmiş...
Emma Stone açık yakalı pembe payetli iki parçalı bir elbise giymeyi tercih etmiş...
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Florence Pugh da payetli bir elbise giyerek ışıltılı bir tercih yapanlardan olmuş...
Natalie Portman siyah sade ama şık bir elbiseyle de herkesi etkileyebileceğini kanıtlamış...
Kırmızı halıya renk getiren isim Shailene Woodley olmuş. Oyuncu yeşilin tonlarından oluşan bir balo elbisesi giydi.
America Ferrera, siyah smokiniyle kırmızı halıda böyle boy gösterdi...
Emily Blunt siyah ve sade elbisesini gösterişli takılarıyla tamamlamış...
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Zac Efron takımının içine kırmızı boğazlı kazak giyerek katılmış...
Penepole Cruz gelin olmuş gidiyor sanki...
Artık Barbie olarak tanıdığımız Margot Robbie bizi şaşırtıp bir etkinlikte siyah tercih etmiş...
Klasik, her zamanki görünümüyle Leonardo DiCaprio. Kendisi çabasız şıklığı biraz fazla ciddiye almış olabilir...
Sade ve şık takımıyla Bradley Cooper, biz senden razıyız...
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Fırfırlı gömleği ve ispanyol paça pantolonuyla Barry Keoghan...
Komedyen ve oyuncu Ayo Edebiri, sözlerin tükendiği nokta...
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