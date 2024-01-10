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Demet Akalın Önce Selena Gomez'in Elbisesi Karşısında İnfilak Etti, Sonra Kendini Öve Öve Bitiremedi

Demet Akalın Önce Selena Gomez'in Elbisesi Karşısında İnfilak Etti, Sonra Kendini Öve Öve Bitiremedi

Demet Akalın Selena Gomez
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 20:08

Ünlü şarkıcı ve sunucu Demet Akalın, Gel Konuşalım programındaki samimi halleriyle herkesi güldürüyor. Akalın'ın hem Selena Gomez'in kıyafetini eleştirdiği hem de kendini övmelere doyamadığı anlar sosyal medyada viral oldu.

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Ekranlarda sevenleri ile "Gel Konuşalım" programıyla buluşan Demet Akalın, her bölüm insanları güldüren ya da çok konuşulacak anlara imza atıyor.

Ekranlarda sevenleri ile "Gel Konuşalım" programıyla buluşan Demet Akalın, her bölüm insanları güldüren ya da çok konuşulacak anlara imza atıyor.

Önce Demet Akalın'ın Selena Gomez'in Altın Küre'de giydiği elbiseyi diline doladığı anlar izleyenleri güldürdü.

Önce Demet Akalın'ın Selena Gomez'in Altın Küre'de giydiği elbiseyi diline doladığı anlar izleyenleri güldürdü.

Akalın, Gomez'in elbisesi için 'Tövbeler tövbesi' yorumunda bulundu.

Akalın, Gomez'in elbisesi için 'Tövbeler tövbesi' yorumunda bulundu.

"Şu kızla İngilizce'm olsa kanka olmak istiyorum" diyen Akalın, Jess Molho ve Kemal Doğulu'yu güldürdü.

Yetmedi: Programı sunarken kendini gören Akalın, "Ya bugün ne kadar güzelim!" diyerek kendini övmeye doyamadı!

Yetmedi: Programı sunarken kendini gören Akalın, "Ya bugün ne kadar güzelim!" diyerek kendini övmeye doyamadı!
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"Bugün hiç yıkamayayım suratımı, çok güzel kadınım" diyen Akalın, üstüne canlı yayında kendine nazar boncuğu taktı.

"Bugün hiç yıkamayayım suratımı, çok güzel kadınım" diyen Akalın, üstüne canlı yayında kendine nazar boncuğu taktı.

Program sunuculuğu Demet Akalın'a yaradı desek yanlış olmaz! Sizin düşünceleriniz neler?

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