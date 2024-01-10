Demet Akalın Önce Selena Gomez'in Elbisesi Karşısında İnfilak Etti, Sonra Kendini Öve Öve Bitiremedi

Ünlü şarkıcı ve sunucu Demet Akalın, Gel Konuşalım programındaki samimi halleriyle herkesi güldürüyor. Akalın'ın hem Selena Gomez'in kıyafetini eleştirdiği hem de kendini övmelere doyamadığı anlar sosyal medyada viral oldu.

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