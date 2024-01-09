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Mazhar Alanson'un Eşi Biricik Suden 61 Yaşında Kaslı Fiziğiyle Göz Doldurdu

Mazhar Alanson'un Eşi Biricik Suden 61 Yaşında Kaslı Fiziğiyle Göz Doldurdu

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 22:32

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, spor salonu paylaşımlarıyla imrendirmeye ve kıskandırmaya devam ediyor! 

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Yaşlanmama iksirini bulan Biricik Suden sadece güzelliğiyle değil, bu yaştaki azmiyle de herkesi imrendiriyor!

Yaşlanmama iksirini bulan Biricik Suden sadece güzelliğiyle değil, bu yaştaki azmiyle de herkesi imrendiriyor!

61 yaşındaki Biricik Suden, yıllara meydan okurcasına sosyal medyada kaslı paylaşımları ile dikkat çekiyor.

61 yaşındaki Biricik Suden, yıllara meydan okurcasına sosyal medyada kaslı paylaşımları ile dikkat çekiyor.

Spor salonundan neredeyse hiç çıkmayan Suden, yaptığı sporun hakkını da veriyor!

Spor salonundan neredeyse hiç çıkmayan Suden, yaptığı sporun hakkını da veriyor!

Mazhar Alanson'un biricik eşi Biricik Suden, daha çok atletik ve sportif kişiliğiyle ön plana çıkıyor diyebiliriz.

Mazhar Alanson'un biricik eşi Biricik Suden, daha çok atletik ve sportif kişiliğiyle ön plana çıkıyor diyebiliriz.

"Quadrimi,kıymetimi bilin postu 😜" notuyla spor salonundan yeni bir fotoğraf paylaşan Suden, kas şovuyla yine herkesi hayran bıraktı!

"Quadrimi,kıymetimi bilin postu 😜" notuyla spor salonundan yeni bir fotoğraf paylaşan Suden, kas şovuyla yine herkesi hayran bıraktı!
www.instagram.com
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Elbette takipçileri Suden'in kas şovuna yorumsuz kalmadı. 👇

Elbette takipçileri Suden'in kas şovuna yorumsuz kalmadı. 👇

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