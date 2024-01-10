Lil Nas X' Yeni Şarkısının Klibinde Ünlü Şarkıcılara Benzer Figüranlar Kullanması Büyük Tepki Çekti
Lil Nas X' Yeni Şarkısının Klibinde Ünlü Şarkıcılara Benzer Figüranlar Kullanması Büyük Tepki Çekti
Kendinden sürekli bahsettiren rapçi Lil Nas X bu sefer de klibi yüzünden çok konuşuldu. Detaylar içeriğimizde👇
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Giyimiyle, açıklamalarıyla, hareketleriyle adını bu kadar da olmaz diyerek andığımız Lil Nas X'i duymuş olabilirsiniz.
Rapçi zaman zaman söylemleriyle de herkesi şoka sokmayı başarıyor. Bir keresinde "hamileyim" açıklaması bile yapmıştı.
Albümleriyle ve şarkılarıyla da konuşulan Amerikalı rapçi yeni bir şarkı çıkardı geçtiğimiz gün.
"Old Town Road" şarkısı ile ünlenen isim geçtiğimiz gün "J Christ" isimli yeni şarkısını ve klibini sevenleriyle paylaştı.
Yeni şarkısının fragmanında kullandığı birçok figüranın ünlü isimlere benzemesi dikkat çekti. Gelin o isimlere birlikte bakalım👇
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Taylor Swift, Ed Sheeran
Oprah & Barack Obama
Mariah Carey
Kanye West
Yorumlara birlikte bakalım👇
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