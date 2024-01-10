Boşanmanın Ardından Yakışıklı Pozunu Paylaşan Bülent Şakrak'ın 'Can Kardeşi' Hazal Kaya'yla Goygoyu Güldürdü
Boşanmanın Ardından Yakışıklı Pozunu Paylaşan Bülent Şakrak'ın 'Can Kardeşi' Hazal Kaya'yla Goygoyu Güldürdü
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin ani bir kararla bitirdikleri evliliklerinden sonra gözler Hazal Kaya'dayken kendisinin herkesi ikna edici yorumu gecikmedi. Detaylar içeriğimizde👇
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Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci ikilisi evlilikleri herkes tarafından imrenilen "birbirine aşıklar" diye düşünülen bir çiftti.
2015'te dünyaevine giren çift Okan Ali ismini verdikleri oğullarıyla mutlu aile tablosunun vücut bulmuş haliydi adeta.
Ceyda Düvenci'nin eski evliliğinden olan kızı Melisa da tıpkı Bülent Şakrak gibi bu aileye uyum sağlamıştı, mutlu mesut yaşıyorlardı anlayacağınız.
Fakat her şey sevilen çiftin 2023 Temmuz ayında tek celsede boşanmasıyla bitti.
"Hayatın içinde bazen beklemediğiniz değişiklikler oluyor. Ama önemli olan günün sonunda bütün duyguların hakkını vererek o dönemi atlatmak ve yolunuza devam etmek" açıklaması ile konuyu kapatan Düvenci olmuştu.
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Ayrıca Bülent Şakrak ile Hazal Kaya arasında su sızmaz bir abi-kardeş ilişkisi olduğunu da biliyoruz. Hatta Şakrak kendi programında Kaya'dan "çocuklarımın halası" diye bahsetmişti.
Ceyda Düvenci'nin "Annemden sonra bu hayatta en çok tartıştığım kişi. Aramızda, aşk, şehvet ve didişme var" diye tarif ettiği Hazal Kaya ile programında kavga eder gibi birbirlerine laf giydirmeleri baya olay olmuştu. Ortamdaki gerginliği anlamanız için videoyu izleyelim👇
Bülent Şakrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma farklı rollerdeki karelerini ekledi ve "Çalışan demir ışıldar dendi,inandık,çok çalıştık.😎🌹🕯️🌹" notunu düştü.
Can dostu Hazal Kaya'nın gönderiye yaptığı yorum gözlerden kaçmadı👇
Bülent Şakrak'ın cevabı ise bu oldu👇
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Rıza Kocaoğlu da yorumlara bir anda dahil oldu.
Adeta abisine bulaşır gibi yorum yazan Hazal Kaya "boşanmanın ardından da Şakrak-Kaya dostluğu tam gaz devam ediyor" dedirtti!
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