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Yine mi Güzeliz? İspanyol Wapa TV Kanalının 'Top 10 Beauty of World 2023' Listesinde Hangi Türk Yer Aldı?

Yine mi Güzeliz? İspanyol Wapa TV Kanalının 'Top 10 Beauty of World 2023' Listesinde Hangi Türk Yer Aldı?

Magazin
themyscira - Misafir Editör
10.01.2024 - 19:21

2023'ün geride kalmasının ardından dünyanın hemen hemen her yerinden 2023'ün en güzel kadınlarının kimler olduğuna dair liste yayınlanıyor. Açıklanan listelerin pek çoğunda da Türk kadınlar mutlaka yer alıyor. Dünya listelerinde görmeye alıştığımız bir ünlümüz yeni bir listede daha yerini almış. Bakalım kimmiş bu güzel?

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2023'ü geride bıraktığımız bu günlerde dünyanın pek çok yerinden en güzel kadınların kimler olduğuyla ilgili listeler yayınlanıp duruyor.

2023'ü geride bıraktığımız bu günlerde dünyanın pek çok yerinden en güzel kadınların kimler olduğuyla ilgili listeler yayınlanıp duruyor.

Listelerin çoğunda da Türk güzellerimiz yer alarak bizleri gururlandırıyor.

Listelerin çoğunda da Türk güzellerimiz yer alarak bizleri gururlandırıyor.

İspanyolca yayın yapan Wapa TV'de 'Top 10 Beauty of World 2023' listesi yayınlamış.

İspanyolca yayın yapan Wapa TV'de 'Top 10 Beauty of World 2023' listesi yayınlamış.

Listenin 10. sırasında Liza Soberano, 9. sırasında Angelina Jolie, 8. sırasında Barbara Palvin bulunuyor.

Lisenin 7. sırasında ise güzelliği tüm dünyada konuşulan oyuncumuz Hande Erçel yer alıyor.

Lisenin 7. sırasında ise güzelliği tüm dünyada konuşulan oyuncumuz Hande Erçel yer alıyor.

6. sırada Emilia Clarke,

5. sırada Gigi Hadid

4. sırada Alexandra Daddario,

3. sırada Emma Watson,

2. sırada Miranda Kerr,

1. sırada ise Ana de Armas bulunuyor.

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Listede yer almayı başaran tek Türk olan Hande Erçel'in hayranları bu haberle yine coştu!

Listede yer almayı başaran tek Türk olan Hande Erçel'in hayranları bu haberle yine coştu!

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Her yeni liste, yeni bir gurur kaynağı. Tebrikler Hande! ❤️

Her yeni liste, yeni bir gurur kaynağı. Tebrikler Hande! ❤️
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İronici

Sizin ben reklamınızı sikeyim. Aq her hafta bir güzellik listesi yayınlanıyor ve ablak suratlı bu karı hep ilk 10’a giriyor. Bırakın şu yalandan liste işlerini

ömer

Neeee 😱😱😱 listeyi kim hazırladı amk öncelikler margot nerede ? Hande ne alaka ? 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️

ezgi

Bravo, gurur duydum