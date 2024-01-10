Yine mi Güzeliz? İspanyol Wapa TV Kanalının 'Top 10 Beauty of World 2023' Listesinde Hangi Türk Yer Aldı?

2023'ün geride kalmasının ardından dünyanın hemen hemen her yerinden 2023'ün en güzel kadınlarının kimler olduğuna dair liste yayınlanıyor. Açıklanan listelerin pek çoğunda da Türk kadınlar mutlaka yer alıyor. Dünya listelerinde görmeye alıştığımız bir ünlümüz yeni bir listede daha yerini almış. Bakalım kimmiş bu güzel?