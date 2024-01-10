Yine mi Güzeliz? İspanyol Wapa TV Kanalının 'Top 10 Beauty of World 2023' Listesinde Hangi Türk Yer Aldı?
Yine mi Güzeliz? İspanyol Wapa TV Kanalının 'Top 10 Beauty of World 2023' Listesinde Hangi Türk Yer Aldı?
2023'ün geride kalmasının ardından dünyanın hemen hemen her yerinden 2023'ün en güzel kadınlarının kimler olduğuna dair liste yayınlanıyor. Açıklanan listelerin pek çoğunda da Türk kadınlar mutlaka yer alıyor. Dünya listelerinde görmeye alıştığımız bir ünlümüz yeni bir listede daha yerini almış. Bakalım kimmiş bu güzel?
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2023'ü geride bıraktığımız bu günlerde dünyanın pek çok yerinden en güzel kadınların kimler olduğuyla ilgili listeler yayınlanıp duruyor.
Listelerin çoğunda da Türk güzellerimiz yer alarak bizleri gururlandırıyor.
İspanyolca yayın yapan Wapa TV'de 'Top 10 Beauty of World 2023' listesi yayınlamış.
Listenin 10. sırasında Liza Soberano, 9. sırasında Angelina Jolie, 8. sırasında Barbara Palvin bulunuyor.
Lisenin 7. sırasında ise güzelliği tüm dünyada konuşulan oyuncumuz Hande Erçel yer alıyor.
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Listede yer almayı başaran tek Türk olan Hande Erçel'in hayranları bu haberle yine coştu!
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Her yeni liste, yeni bir gurur kaynağı. Tebrikler Hande! ❤️
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Sizin ben reklamınızı sikeyim. Aq her hafta bir güzellik listesi yayınlanıyor ve ablak suratlı bu karı hep ilk 10’a giriyor. Bırakın şu yalandan liste işlerini
Neeee 😱😱😱 listeyi kim hazırladı amk öncelikler margot nerede ? Hande ne alaka ? 🤷🏻♂️🤷🏻♂️
Bravo, gurur duydum