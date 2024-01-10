Dilan Polat'ın Ahını Aldın: Sevim Alan'dan İhanete Uğrayan Neslim Güngen'e 'İlahi Adalet' Göndermesi
Dilan Polat'ın Ahını Aldın: Sevim Alan'dan İhanete Uğrayan Neslim Güngen'e 'İlahi Adalet' Göndermesi
Güzellik salonu sahibi ve sosyal medya fenomeni Neslim Güngen, Instagram hesabından ağlayarak kocasının kendisini bir eskortla defalarca aldattığını açıkladı. Bu açıklamayı gören Dilan Polat'ın yakın arkadaşı ve güzellik merkezi sahibi Sevim Alan ise Neslim Güngen'in adeta Dilan Polat'a yaşattıklarının karmasını yaşadığını vurguladı. Ve Neslim Güngen'in aldatılmasına 'ilahi adalet' dedi.👇
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Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis gibi iddialardan dolayı tutuklanan Dilan Polat'tan sonra güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen'de diğer fenomenler gibi mercek altına alındı.
Ayrıca Neslim Güngen, Dilan Polat'ı güzellik sektörüyle tanıştıran ilk kişiydi hatırlarsanız. Hatta Neslim Güngen de bu iddialardan önce tıpkı Dilan Polat gibi lüks bir hayat yaşıyordu.
Ancak Güngen, diğer fenomenler gibi hakkında çıkan iddiaları kabul etmese bile bu soruşturmadan kaçamadı. Bu sebeple Neslim Güngen'in mal varlıklarına ve banka hesaplarına el konuldu.
Kötü bir süreçten geçen Neslim Güngen'e bir darbe de 11 yıllık eşi İnanç Güngen'den geldi. Güngen, ikinci kez evlendiği eşinin kendisini bir eskortla aldattığını açıkladı.
Neslim Güngen'in "Eşim bana bundan sonra ben böyleyim işine gelirse diyor. Nasıl güçlü kalabilirim" açıklaması bugün sosyal medyayı salladı.
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Sosyal medya fenomeni Neslim Güngen'in bu açıklamasını gören Dilan Polat'ın yakın arkadaşı ve güzellik merkezi sahibi Sevim Alan ise adeta 'sen bunu hak ettin' dercesine açıklamalarda bulundu.
Sevim Alan "Sen bir kadına eskort diyemezsin öyle bile olsa. Sen kocana çocuklarının babasına da öyle diyemezsin." diyerek Neslim Güngen'i suçladı.👇
"Sen senden başka kimse ekmek yiyemesin diye milletin arkasından yaptığın şeyler yüzünden bunları yaşıyorsun. Sen Dilan Polat'ı delirttiğin için bu durumdasın"
İşte Sevim Alan'ın açıklamaları;👇
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"Sen aldığın ahların hesabını ödüyorsun"
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