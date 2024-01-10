Dilan Polat'ın Ahını Aldın: Sevim Alan'dan İhanete Uğrayan Neslim Güngen'e 'İlahi Adalet' Göndermesi

'Bu senin mahremin, bu senin özelin. Bu seni ilgilendirir. Hâlâ sektörü kirletiyorsun. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Ben bu kadını hayatım boyunca hiç görmedim. Bana ilk attığı mesajda da 'düşmanıma çok yakınsın iş birliği yapalım' demişti ve ben terslemiştim. Şimdi zaten niyeti belli. Sonra beni aradı seni asıcam kesicem dedi tabi bende susmadım ve bu kadını öyle tanıdım' dedi.