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Ahmet Tatlıses, Babası İbrahim Tatlıses'e Ateş Püskürdü: "Fabrikası Merdiven Altı Üretimden Mühürlendi"

Ahmet Tatlıses, Babası İbrahim Tatlıses'e Ateş Püskürdü: "Fabrikası Merdiven Altı Üretimden Mühürlendi"

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 16:25

Uzun süredir oğlu Ahmet Tatlıses ile küs olan İbrahim Tatlıses, kendisine ait olan 'Tatlıses' markasını izinsiz kullandığı iddiasıyla oğluna dava açmıştı. İbrahim Tatlıses ve oğlu arasındaki gerilim her geçen gün büyüyor. Ahmet Tatlıses, babası için açtı ağzını yumdu gözünü.👇

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İmparator İbrahim Tatlıses, aile hayatıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri.

İmparator İbrahim Tatlıses, aile hayatıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri.

Ünlü türkücünün; İdo, Zübeyde, Gülşen, Gülden, Dilan dışında bir de Ahmet Tatlıses adında toplam altı çocuğu var.

Ünlü türkücünün; İdo, Zübeyde, Gülşen, Gülden, Dilan dışında bir de Ahmet Tatlıses adında toplam altı çocuğu var.

İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'dan olan oğlu Ahmet Tatlıses ile yıllardır süren kavgayı ve küslüğü biliyorsunuzdur.

İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'dan olan oğlu Ahmet Tatlıses ile yıllardır süren kavgayı ve küslüğü biliyorsunuzdur.

Tatlıses, 2022 yılında Bodrum'da trafik kazası geçirmiş ve yanına koşan ilk insanlardan biri de küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses olmuştu hatırlarsanız.

Tatlıses, 2022 yılında Bodrum'da trafik kazası geçirmiş ve yanına koşan ilk insanlardan biri de küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses olmuştu hatırlarsanız.

Bu kazanın ardından herkes barışacaklarını düşünüyordu. Ancak İbrahim Tatlıses, kazadan sonra öyle açıklamalar yaptı ki baba-oğul tekrar kanlı bıçaklı oldu.

Bu kazanın ardından herkes barışacaklarını düşünüyordu. Ancak İbrahim Tatlıses, kazadan sonra öyle açıklamalar yaptı ki baba-oğul tekrar kanlı bıçaklı oldu.

O dönem Tatlıses'e ''Sizin Bodrum'da yaşadığınız trafik kazasının aynısını oğlunuz Ahmet Tatlı yaşasaydı siz de gider miydiniz, küslük devam ediyor mu?' sorusu yöneltilmişti. Tatlıses o soruya; 'Koşmam dersem yalan söylerim ama en azından artistlik- oyunculuk yapmam. Bu konuyu kapatalım hoş değil!' cevabını vererek konuyu kestirip atmıştı.

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Baba-oğul arasındaki gerilim her geçen gün büyüyerek devam ediyor. İbrahimTatlıses, akıl sağlığından şüphe ettiği için kendisine vasi tayini davası açan oğlu Ahmet Tatlıses'e ‘Tatlıses’ markasını izinsiz kullandığı iddiasıyla dava açtı.

Baba-oğul arasındaki gerilim her geçen gün büyüyerek devam ediyor. İbrahimTatlıses, akıl sağlığından şüphe ettiği için kendisine vasi tayini davası açan oğlu Ahmet Tatlıses'e ‘Tatlıses’ markasını izinsiz kullandığı iddiasıyla dava açtı.

Yeni Günaydın'a konuşan Ahmet Tatlıses, babasını adeta ifşa etti ve şoke eden iddialarda bulundu.

Yeni Günaydın'a konuşan Ahmet Tatlıses, babasını adeta ifşa etti ve şoke eden iddialarda bulundu.

'Tatlıses' ismiyle kebapçı açan Ahmet Tatlıses, "Markamın adını değiştirmeyeceğim. Benim soyadım Tatlıses" dedi.👇

'Tatlıses' ismiyle kebapçı açan Ahmet Tatlıses, "Markamın adını değiştirmeyeceğim. Benim soyadım Tatlıses" dedi.👇

'Tatlıses markasını değiştirmeyeceğim. Benim soyadım Tatlıses... İbrahim bey ne zaman yeni bir şeyler yapmak istese ne zaman haber olmak istese benimle ilgili asılsız iddialar ortaya atıyor' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ahmet Tatlıses, babasının çiğköfte fabrikası hakkında şoke eden iddialarda bulundu. Ahmet Tatlıses, babasının işlettiği çiğköfte fabrikasının merdiven altı üretimden mühürlendiğini söyledi;

Ayrıca Ahmet Tatlıses, babasının çiğköfte fabrikası hakkında şoke eden iddialarda bulundu. Ahmet Tatlıses, babasının işlettiği çiğköfte fabrikasının merdiven altı üretimden mühürlendiğini söyledi;

'Tatlıses kebap ve çiğköfte şubelerini 20 yıl boyunca ben işlettim. Ne zaman bıraktım işte o zaman rezalet oldu. Hatta geçtiğimiz aylarda kendi işlettiği çiğköfte fabrikası merdiven altı imalat yapmaktan mühürlendi. İbrahim bey ağır ilaçlar kullanıyor dolayısıyla artık bu işlere de yetişemiyor. Yanındakiler de ilgilenmediği için artık merdiven altı oldu. Benim kendisiyle gıda şirketleri bazında yüzde 10 ortaklığım vardı onu dahi elimden aldı yine sustum.'

Tatlıses, sözlerine "Bu markaya babam kadar bende emek verdim." diyerek devam etti;

Tatlıses, sözlerine "Bu markaya babam kadar bende emek verdim." diyerek devam etti;

'Tatlıses ile hizmet vermeye devam edeceğim çünkü onun kadar bende emek verdim, zaten yıllardır kebap özelinde yalnızca benim şubelerim var, sanki yeni bir şeymiş gibi şimdi neden bu tavır anlamış değilim' diyen Tatlıses'in oğlu Ahmet, soyadını ve markasını babası istediği için değiştirmeyeceğinin altını çizdi.

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Sosyal medya kullanıcılarından ise "baba ve oğul nasıl böyle kanlı bıçaklı olabilir?" şaşkınlığında tepkiler geldi👇

Sosyal medya kullanıcılarından ise "baba ve oğul nasıl böyle kanlı bıçaklı olabilir?" şaşkınlığında tepkiler geldi👇
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