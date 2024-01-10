Ahmet Tatlıses, Babası İbrahim Tatlıses'e Ateş Püskürdü: "Fabrikası Merdiven Altı Üretimden Mühürlendi"
Ahmet Tatlıses, Babası İbrahim Tatlıses'e Ateş Püskürdü: "Fabrikası Merdiven Altı Üretimden Mühürlendi"
Uzun süredir oğlu Ahmet Tatlıses ile küs olan İbrahim Tatlıses, kendisine ait olan 'Tatlıses' markasını izinsiz kullandığı iddiasıyla oğluna dava açmıştı. İbrahim Tatlıses ve oğlu arasındaki gerilim her geçen gün büyüyor. Ahmet Tatlıses, babası için açtı ağzını yumdu gözünü.👇
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İmparator İbrahim Tatlıses, aile hayatıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri.
Ünlü türkücünün; İdo, Zübeyde, Gülşen, Gülden, Dilan dışında bir de Ahmet Tatlıses adında toplam altı çocuğu var.
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'dan olan oğlu Ahmet Tatlıses ile yıllardır süren kavgayı ve küslüğü biliyorsunuzdur.
Tatlıses, 2022 yılında Bodrum'da trafik kazası geçirmiş ve yanına koşan ilk insanlardan biri de küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses olmuştu hatırlarsanız.
Bu kazanın ardından herkes barışacaklarını düşünüyordu. Ancak İbrahim Tatlıses, kazadan sonra öyle açıklamalar yaptı ki baba-oğul tekrar kanlı bıçaklı oldu.
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Baba-oğul arasındaki gerilim her geçen gün büyüyerek devam ediyor. İbrahimTatlıses, akıl sağlığından şüphe ettiği için kendisine vasi tayini davası açan oğlu Ahmet Tatlıses'e ‘Tatlıses’ markasını izinsiz kullandığı iddiasıyla dava açtı.
Yeni Günaydın'a konuşan Ahmet Tatlıses, babasını adeta ifşa etti ve şoke eden iddialarda bulundu.
'Tatlıses' ismiyle kebapçı açan Ahmet Tatlıses, "Markamın adını değiştirmeyeceğim. Benim soyadım Tatlıses" dedi.👇
Ayrıca Ahmet Tatlıses, babasının çiğköfte fabrikası hakkında şoke eden iddialarda bulundu. Ahmet Tatlıses, babasının işlettiği çiğköfte fabrikasının merdiven altı üretimden mühürlendiğini söyledi;
Tatlıses, sözlerine "Bu markaya babam kadar bende emek verdim." diyerek devam etti;
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Sosyal medya kullanıcılarından ise "baba ve oğul nasıl böyle kanlı bıçaklı olabilir?" şaşkınlığında tepkiler geldi👇
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