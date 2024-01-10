Ahmet Tatlıses, Babası İbrahim Tatlıses'e Ateş Püskürdü: "Fabrikası Merdiven Altı Üretimden Mühürlendi"

'Tatlıses kebap ve çiğköfte şubelerini 20 yıl boyunca ben işlettim. Ne zaman bıraktım işte o zaman rezalet oldu. Hatta geçtiğimiz aylarda kendi işlettiği çiğköfte fabrikası merdiven altı imalat yapmaktan mühürlendi. İbrahim bey ağır ilaçlar kullanıyor dolayısıyla artık bu işlere de yetişemiyor. Yanındakiler de ilgilenmediği için artık merdiven altı oldu. Benim kendisiyle gıda şirketleri bazında yüzde 10 ortaklığım vardı onu dahi elimden aldı yine sustum.'