Yıldız Tilbe, 'Eski Yıldız Tilbe Şarkıları' Tadında Bir Daha Şarkı Yapmanın İmkansız Olduğunu Açıkladı
Yıldız Tilbe, 'Eski Yıldız Tilbe Şarkıları' Tadında Bir Daha Şarkı Yapmanın İmkansız Olduğunu Açıkladı
Renkli kişiliği ve güçlü sesiyle adından söz ettiren Yıldız Tilbe, alışveriş yaparken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tilbe, eski Yıldız Tilbe şarkıları tadında şarkı yapmasının imkansız olduğunu açıklayınca sevenlerini üzdü.👇
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90'lı yılların başında hayatımıza giren Yıldız Tilbe, hem uçuk kaçık hareketleri hem de unutulmaz şarkılarıyla tanıdığımız bir isim.
Hepimiz hayatımızın bir döneminde mutlaka Yıldız Tilbe şarkılarıyla aşk acısı çekmişizdir ve çekmeye de devam ediyoruz diyebiliriz. Sesiyle yüreklerimize dokunan, Türkiye'nin aşk ve ayrılık kadını: Yıldız Tilbe, Sezen Aksu'nun keşfedip bize armağan ettiği bir sanatçı bildiğiniz üzere.
'Delikanlım', 'Aşk Laftan Anlamaz ki', 'Vazgeçtim', 'Çat Kapı' gibi sayısız şarkılara, onlarca albüme ve yüzlerce besteye sahip Yıldız Tilbe, geçtiğimiz gün muhabirlere samimi açıklamalarda bulundu.
Alışveriş yapmak için gittiği yerde büyük bir ilgiyle karşılanan Yıldız Tilbe, öncelikle hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
Daha sonra muhabirlerle sohbet eden Tilbe, "Yeni yıla eğlenerek girdim, eğlenerek de devam ediyorum. 2023'de unutamadığım bir anım yok, çünkü unutamadığım hiçbir şeyi hatırlamıyorum" dedi.
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Sözlerine devam eden Tilbe, 'eski Yıldız Tilbe şarkıları' tadında şarkı yapabilmesi için aşık olması gerektiğini ancak onun da imkansız olduğunu açıklayınca sevenlerini üzdü;
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