Yıldız Tilbe, 'Eski Yıldız Tilbe Şarkıları' Tadında Bir Daha Şarkı Yapmanın İmkansız Olduğunu Açıkladı

'Bundan sonra iki ayda bir klip çıkaracağım, her ay bir şarkı çıkaracağım, hep böyle bir isteğim vardı ama uygulayamıyordum, artık uygulayacağım. Eski Yıldız Tilbe şarkılarının tadında olacak mı bilmiyorum, yaşayıp göreceğiz ama aşık olmam lazım bunun için, o da imkansız … Eskilerle idare edersiniz artık … Eskisi gibi aşk şarkıları yapmak için aşık olmam lazım tabii ki. Boş kafayla olur mu hiç ! Sevgiyi anlatmak için sevgi lazım' ifadelerini kullandı.