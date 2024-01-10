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Neslim Güngen Polat Davasıyla Zora Düşünce İlk Çelmeyi Kocası Taktı: 11 Yıllık Eşini Eskortla Aldattı!

Neslim Güngen Polat Davasıyla Zora Düşünce İlk Çelmeyi Kocası Taktı: 11 Yıllık Eşini Eskortla Aldattı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
10.01.2024 - 14:38

Dilan ve Engin Polat davasının dallanıp budaklanmasından sonra mercek altına alınan fenomenlerden biri de Neslim Güngen oldu. Fenomen soruşturmasına dahil edilen Neslim Güngen ikinci kez evlendiği eşinin kendini bir eskortla defalarca kez aldattığını gözyaşları içinde anlattı. Hadi, detayları görelim!

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Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis gibi çok ciddi suçlamalarla tutuklanan Dilan Polat'ın davası birçok fenomenin de başını belaya soktu.

Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis gibi çok ciddi suçlamalarla tutuklanan Dilan Polat'ın davası birçok fenomenin de başını belaya soktu.

Bu isimlerden biri de kısa sürede inanılmaz bir servete kavuşan Dilan Polat'ı güzellik sektörüyle tanıştıran ilk kişi Neslim Güngen oldu.

Bu isimlerden biri de kısa sürede inanılmaz bir servete kavuşan Dilan Polat'ı güzellik sektörüyle tanıştıran ilk kişi Neslim Güngen oldu.

Hatta gazeteci Murat Ağırel de, baş harflerini taşıyan lüks arabalara bindiği için tartışma yaratan Neslim Güngen hakkında hiç bilinmeyen detayları ortaya çıkarmıştı.

Hatta gazeteci Murat Ağırel de, baş harflerini taşıyan lüks arabalara bindiği için tartışma yaratan Neslim Güngen hakkında hiç bilinmeyen detayları ortaya çıkarmıştı.

Tüm detayları bu içeriğimizde de anlatmıştık:

Hakkında iddiaları ve suçlamaları kabul etmeyen Neslim Güngen fenomen soruşturmasına dahil edildi. Mal varlıklarına el kondu, hesapları bloke edildi.

Hakkında iddiaları ve suçlamaları kabul etmeyen Neslim Güngen fenomen soruşturmasına dahil edildi. Mal varlıklarına el kondu, hesapları bloke edildi.

ler şişenNeslim Güngen bu sefer bambaşka bir olayla gündeme damgasını vurdu. İkinci kez evlendiği İnanç Gönen'in kendinisi aldattığını açıkladı.

ler şişenNeslim Güngen bu sefer bambaşka bir olayla gündeme damgasını vurdu. İkinci kez evlendiği İnanç Gönen'in kendinisi aldattığını açıkladı.

'Herkese merhabalar, öncelikle böyle bir videoyu çekmek zorundan kaldığımı için özür dilerim. Ban bugüne kadar hiç ağlamadım. Hiç duygularımı göstermedim. ağlayacaksam da perde arkasında ağlamayı tercih ettim. Evet çok zor zamanlar geçiriyorum.'

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"Benim bu hayatta en büyük kalem ailemdi. Çocuklarımın babasıydı. Güvendiğim 2. kez evlilik yaptığım adamdı."

"Benim bu hayatta en büyük kalem ailemdi. Çocuklarımın babasıydı. Güvendiğim 2. kez evlilik yaptığım adamdı."

'Ama bu süreçte en büyük yanlışı o yaptı. Bunu bilmenizi istiyorum. Bu süreçte 6-7 kere eve gelmedi. 11'den sonra eve gelmedi. Sonra öğreniyorum ki eskortla beni aldatıyor. Her seferinde aynı eskort. Bana gelip pişkin pişkin diyor ki 'Ben bundan sonra böyleyim işine gelirse' diyor. Nasıl güçlü kalabilirim siz kadınlar beni anlarsınız. Çocuklarımın babasının beni aldatmasını kabul edemiyorum.'

Ağlamaktan gözleri şişen zaman zaman hıçkırıklara boğulan Neslim Güngen'in Instagram paylaşımlarını sizler için sıraladık

"Zor zamanlar geçiriyoruz. Bu süreçte bana en büyük yanlışı ikinci kez evlendiğim adam yaptı"

"Elimden tutsaydı ben bu günleri çok kolay atlatırdım"

""Ben böyleyim işine gelirse" demesini kaldıramıyorum"

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"Hesabımdaki parayı kullanmıyorum. Benimle ilişkisi olan herkes mağdur oldu. Bunları düşünürken en güvendiğim kalem yıkıldı"

Bu tarz daha birçok video paylaşan Neslim Güngen kendisinin acısından mutlu olacak insanlara da imalı paylaşımlar yaptı.

Bu tarz daha birçok video paylaşan Neslim Güngen kendisinin acısından mutlu olacak insanlara da imalı paylaşımlar yaptı.

Paylaşımına İrem Derici'nin "Bazı Aşklar Yarım Kalmalı" şarkısını ekleyen fenomen artık "NESLİM" olarak hayatını sürdüreceğini vurguladı.

Paylaşımına İrem Derici'nin "Bazı Aşklar Yarım Kalmalı" şarkısını ekleyen fenomen artık "NESLİM" olarak hayatını sürdüreceğini vurguladı.

Neslim Güngen, gece saatlerinde gözyaşları içinde çektiği videolarla prim kastığını düşenlere de bela okudu.

Neslim Güngen, gece saatlerinde gözyaşları içinde çektiği videolarla prim kastığını düşenlere de bela okudu.

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