Neslim Güngen Polat Davasıyla Zora Düşünce İlk Çelmeyi Kocası Taktı: 11 Yıllık Eşini Eskortla Aldattı!
Neslim Güngen Polat Davasıyla Zora Düşünce İlk Çelmeyi Kocası Taktı: 11 Yıllık Eşini Eskortla Aldattı!
Dilan ve Engin Polat davasının dallanıp budaklanmasından sonra mercek altına alınan fenomenlerden biri de Neslim Güngen oldu. Fenomen soruşturmasına dahil edilen Neslim Güngen ikinci kez evlendiği eşinin kendini bir eskortla defalarca kez aldattığını gözyaşları içinde anlattı. Hadi, detayları görelim!
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Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis gibi çok ciddi suçlamalarla tutuklanan Dilan Polat'ın davası birçok fenomenin de başını belaya soktu.
Bu isimlerden biri de kısa sürede inanılmaz bir servete kavuşan Dilan Polat'ı güzellik sektörüyle tanıştıran ilk kişi Neslim Güngen oldu.
Hatta gazeteci Murat Ağırel de, baş harflerini taşıyan lüks arabalara bindiği için tartışma yaratan Neslim Güngen hakkında hiç bilinmeyen detayları ortaya çıkarmıştı.
Hakkında iddiaları ve suçlamaları kabul etmeyen Neslim Güngen fenomen soruşturmasına dahil edildi. Mal varlıklarına el kondu, hesapları bloke edildi.
ler şişenNeslim Güngen bu sefer bambaşka bir olayla gündeme damgasını vurdu. İkinci kez evlendiği İnanç Gönen'in kendinisi aldattığını açıkladı.
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"Benim bu hayatta en büyük kalem ailemdi. Çocuklarımın babasıydı. Güvendiğim 2. kez evlilik yaptığım adamdı."
Ağlamaktan gözleri şişen zaman zaman hıçkırıklara boğulan Neslim Güngen'in Instagram paylaşımlarını sizler için sıraladık
"Zor zamanlar geçiriyoruz. Bu süreçte bana en büyük yanlışı ikinci kez evlendiğim adam yaptı"
"Elimden tutsaydı ben bu günleri çok kolay atlatırdım"
""Ben böyleyim işine gelirse" demesini kaldıramıyorum"
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"Hesabımdaki parayı kullanmıyorum. Benimle ilişkisi olan herkes mağdur oldu. Bunları düşünürken en güvendiğim kalem yıkıldı"
Bu tarz daha birçok video paylaşan Neslim Güngen kendisinin acısından mutlu olacak insanlara da imalı paylaşımlar yaptı.
Paylaşımına İrem Derici'nin "Bazı Aşklar Yarım Kalmalı" şarkısını ekleyen fenomen artık "NESLİM" olarak hayatını sürdüreceğini vurguladı.
Neslim Güngen, gece saatlerinde gözyaşları içinde çektiği videolarla prim kastığını düşenlere de bela okudu.
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