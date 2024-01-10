Neslim Güngen Polat Davasıyla Zora Düşünce İlk Çelmeyi Kocası Taktı: 11 Yıllık Eşini Eskortla Aldattı!

'Ama bu süreçte en büyük yanlışı o yaptı. Bunu bilmenizi istiyorum. Bu süreçte 6-7 kere eve gelmedi. 11'den sonra eve gelmedi. Sonra öğreniyorum ki eskortla beni aldatıyor. Her seferinde aynı eskort. Bana gelip pişkin pişkin diyor ki 'Ben bundan sonra böyleyim işine gelirse' diyor. Nasıl güçlü kalabilirim siz kadınlar beni anlarsınız. Çocuklarımın babasının beni aldatmasını kabul edemiyorum.'