Hazar Ergüçlü'nün Kimden Dans Dersi Aldığı Belli Oldu! 10 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Olayları
Hazar Ergüçlü'nün Kimden Dans Dersi Aldığı Belli Oldu! 10 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Olayları
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla yargılanan pedofili milyarder Jeffrey Epstein dosyasında korkunç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tüm dünyasının ayağa kalktığı skandala tepki gösteren isimlerden biri de Haluk Levent oldu. Levent'in öfkesi sosyal medyada da gündem oldu.
2. Ünlü oyuncu Hande Erçel, 2019 yılında kaybettiği annesinin ölüm yıldönümünde boğazlarımızda yumru oluşturan bir paylaşım yaptı. Hep eğlenceli paylaşımlarıyla görmeye alışkın olduğumuz Erçel'in annesine yazdıkları hepimizin gözlerini doldurdu.
3. Uzun süredir oğlu Ahmet Tatlıses ile küs olan İbrahim Tatlıses, kendisine ait olan 'Tatlıses' markasını izinsiz kullandığı iddiasıyla oğluna dava açmıştı. İbrahim Tatlıses ve oğlu arasındaki gerilim her geçen gün büyüyor. Ahmet Tatlıses, babası için açtı ağzını yumdu gözünü.
4. Sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri olan dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, sosyal medyadan bir süreliğine uzaklaşma kararı aldığını açıkladı.
5. Magazin dünyasında kariyeri ve sahneleri ile ön planda olan genç şarkıcı Şimal sağlık durumuyla gündeme geldi. Daha önce meme kanserini yenen ünlü şarkıcı şimdi ise beyninde tümör olduğunu açıkladı.
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6. Instagram paylaşımlarıyla ve yaptığı açıklamalarla zaman zaman magazin gündeminde yer alan Merve Boluğur son paylaşımına gelen iltifat dolu yoruma cevap verdi.
7. Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın konuşmacı olduğu Dünya Güzellerim Masada programının 8. bölümünde yine diziler konuşuldu. En sevdiği dizileri anlatan Bülent Ersoy, Barış Falay'ın Ömer'deki performansına övgüler yağdırırken gözyaşlarını tutamadı.
8. Dilan ve Engin Polat davasının dallanıp budaklanmasından sonra mercek altına alınan fenomenlerden biri de Neslim Güngen oldu. Fenomen soruşturmasına dahil edilen Neslim Güngen ikinci kez evlendiği eşinin kendini bir eskortla defalarca kez aldattığını gözyaşları içinde anlattı.
9. Her ne kadar 2000'li yıllar denilince aklımıza birçok ünlü isim gelse de Gökhan Özen bu isimlerin en popülerlerinden birisiydi. "Aramazsan Arama" şarkısıyla akıllarımıza kazınan Özen, uzun bir süre Amerika'da sürdürmüştü hayatını. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye dönen Gökhan Özen'in yüzündeki değişim ise dikkatlerden kaçmadı!
10. Cem Yılmaz, yıllar sonra yeni gösteri hazırladı. Biletleri de 10 Ocak 12:00'de satışa çıktı. Gösterinin yıllar içinde bilet fiyatlarındaki değişim ilgi çekti.
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11. Seren Serengil, sık sık babası Öztürk Serengil’in hayatından kesitleri anlatan ve sözünden kitap çıkaran Zafer Algöz’e “Babamın hakkını yedirmem” diyerek telif davası açmayı düşündüğü öne sürülmüştü. Seren Serengil bu iddialar hakkında Oda TV'ye konuştu.
12. Renkli kişiliği ve güçlü sesiyle adından söz ettiren Yıldız Tilbe, alışveriş yaparken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tilbe, eski Yıldız Tilbe şarkıları tadında şarkı yapmasının imkansız olduğunu açıklayınca sevenlerini üzdü.
13. Yıllar önce Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop arasında yaşanan çekişmeli velayet davası nedeniyle gündem düşmeyen çocukları Sul El Roman ve Şevval El Roman artık büyüdü.
14. Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklandı. Dilan Polat olayından sonra güzellik merkezi sahibi sosyal medya fenomenleri ise sosyal medyanın diline düştü. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, fenomenleri ti'ye alanlar kervanına son olarak Murat Cemcir ve Yasemin Kay Allen dahil oldu!
15. Tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile ilgili 'Yılbaşını ailesiyle birlikte geçirdi', 'Dilan Polat 11 gündür hastanede' şeklindeki haberler üzerine Adalet Bakanlığı'ndan flaş açıklama yapıldı.
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16. Geçtiğimiz günlerde katıldığı BBC Radio1 yayınında vanilyalı dondurmayı zeytinyağı ve tuzla yemeye bayıldığını söyleyen Dua Lipa'nın tarifi viral oldu.
17. Altın küre ödül töreninde kazananlardan daha çok konuşulmayı başaran Selena Gomez, Taylor Swift'e yetiştirdiği o dedikodunun aslını ilk kez anlattı.
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