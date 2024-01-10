Haluk Levent Küçük Çocuklara Cinsel İstismar Ağı Kuran Jeffrey Epstein Skandalına Öfke Kustu

Videoyu kaldırdıktan sonra ikinci bir paylaşım yapan Haluk Levent şu ifadelere yer verdi:

'İçimin acıdığı gibi hepinizin de içi acıdı.

Yüreği sızladı.

Paylaşımı kaldırıyorum.

Görüntülerden rahatsız olan çok kişi var.

Ama bu paylaşım ortadan kaldırıldıktan sonra bu çocukların acıları ortadan kalkmayacak bilesiniz.

Sadece duymayacak görmeyeceğiz.'