Haluk Levent Küçük Çocuklara Cinsel İstismar Ağı Kuran Jeffrey Epstein Skandalına Öfke Kustu
Haluk Levent Küçük Çocuklara Cinsel İstismar Ağı Kuran Jeffrey Epstein Skandalına Öfke Kustu
Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla yargılanan pedofili milyarder Jeffrey Epstein dosyasında korkunç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tüm dünyasının ayağa kalktığı skandala tepki gösteren isimlerden biri de Haluk Levent oldu. Levent'in öfkesi sosyal medyada da gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Amerika'nın en büyük suçlularından biri olan milyarder Jeffrey Epstein 2019 yılında pedofili suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Fuhuş ağı kuran pedofili suçlu intihar ederek yargılamadan kaçtı.
Küçük kız çocuklarına cinsel istismar ağı kurduğu ortaya çıkan Epstein hakkındaki gerçekler adeta kan dondurmaya devam ediyor.
Yayınlanan belgelerle; dünyaca ünlü oyuncular, ABD eski başkanı Bill Clinton, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Andrew, eski ABD Başkanı Donald Trump, ünlü illüzyonist David Copperfield, Stephen Hawking'in de bu ağa dahil olduğu açıklandı.
Her duyduğumuz isim karşısında şoke olduğumuz bu günlerde tüylerimizi bir miktar daha diken diken bir detayı öğrendik.
Ünlü isimler başta olmak üzere birçok kişiye pazarlanan çocuklar arasında Türkiye'den de kaçırılmış çocukların olduğu öne sürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Otopsi raporu paylaşılsa da hala hayatta olduğuna dair yeni iddiaların dolaştığı davanın detayları tüm dünyayı ayağa kaldırdı.
Yaşanan mide bulandırıcı skandala tepki gösteren isimlerden biri de gündemdeki olaylara kayıtsız kalmayan Haluk Levent oldu.
X (Twitter) hesabı üzerinden öfke kusan Levent, küçük bir erkek çocuğa ait bir görseli paylaşarak "dün geceden beri uyutmadı bu görüntüler" notunu düştü.
Yorumların artmasıyla beraber paylaştığı videoyu hesabından silen başarılı şarkıcı "Görüntülerden rahatsız olan çok kişi var." ifadelerini kullandı.
Haluk Levent'in paylaşımını da buradan görebilirsiniz 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Twitter'da kısa sürede gündem olan paylaşıma birçok kişi de yorum yaptı! 👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda