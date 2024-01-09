Pedofili Epstein'ın Türk Mağduru: “Bana Çocuklarımın Önünde Tecavüz Etti"
Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein, 2019 yılında pedofili suçlamasıyla tutuklanmış ve cezaevinde intihar ederek yaşamına son vermişti. Pedofili ağı kurmak ile suçlanan ve zorla hapsettiği kız çocuklarını zengin ve tanınmış kişilere pazarladığı iddia edilen Epstein'ın mağdurları arasında Miami’de yaşayan bir Türk kadın da bulunuyor. Epstein dosyasında Doe B.K. olarak yer alan Türk emlakçı kadının yaşadıkları ise kan dondurucu.
İntihar ederek yargılanmadan kaçan Jeffrey Epstein yeniden tüm dünyanın gündeminde.
Pedofili ağı kurarak zorla tuttuğu çocukları tüm dünyanın yakından tanıdığı isimlere pazarladığı iddia edilen Epstein dosyasında yer alan isimlerin açıklanması şok etkisi yaratmıştı.
Epstein dosyasında Türkiye’den de kız çocuklarının kaçırıldığı yer almıştı.
Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; ABD’nin Florida eyaletinin Miami kentinde yaşayan Türk emlakçı Doe B.K., Epstein'ın suç ortağı ve eski sevgilisi Ghislaine Maxwell'e 100 milyon dolarlık dava açmıştı. Epstein'in Manhattan'daki lüks evini basan polis evde çok sayıda uygunsuz fotoğraflar bulmuştu. Fotoğraflardaki zorla ilişkiye girdiği kişiler için fotoğraflarının olduğu bir 'kitap' tuttuğu ve burada yer alan bazı kişilerin yaşlarının çocuk yaşta olduğu belirtilmişti.