Pedofili Epstein'ın Türk Mağduru: “Bana Çocuklarımın Önünde Tecavüz Etti"

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; ABD’nin Florida eyaletinin Miami kentinde yaşayan Türk emlakçı Doe B.K., Epstein'ın suç ortağı ve eski sevgilisi Ghislaine Maxwell'e 100 milyon dolarlık dava açmıştı. Epstein'in Manhattan'daki lüks evini basan polis evde çok sayıda uygunsuz fotoğraflar bulmuştu. Fotoğraflardaki zorla ilişkiye girdiği kişiler için fotoğraflarının olduğu bir 'kitap' tuttuğu ve burada yer alan bazı kişilerin yaşlarının çocuk yaşta olduğu belirtilmişti.