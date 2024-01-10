Jeffrey Epstein Skandalında Yeni Gelişme: 16 Yaşındaki 'Rusça Öğretmeni' Hakkında Korkunç Mesaj

Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın kız çocuklarına cinsel istismar için oluşturduğu pedofili adası, dünya gündemine bomba gibi düştü. Dünyaca ünlü isimlerin de adının geçtiği skandal davada yeni bir gelişme yaşandı.

16 yaşındaki Rus bir kız çocuğundan 'Rusça öğretmeni' olarak bahsedildiği bir mesaj ortaya çıktı.