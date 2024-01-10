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Jeffrey Epstein Skandalında Yeni Gelişme: 16 Yaşındaki 'Rusça Öğretmeni' Hakkında Korkunç Mesaj

Jeffrey Epstein Skandalında Yeni Gelişme: 16 Yaşındaki 'Rusça Öğretmeni' Hakkında Korkunç Mesaj

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.01.2024 - 11:26

Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın kız çocuklarına cinsel istismar için oluşturduğu pedofili adası, dünya gündemine bomba gibi düştü. Dünyaca ünlü isimlerin de adının geçtiği skandal davada yeni bir gelişme yaşandı. 

16 yaşındaki Rus bir kız çocuğundan 'Rusça öğretmeni' olarak bahsedildiği bir mesaj ortaya çıktı.

Kaynak: https://www.independent.co.uk/news/wo...
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Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın pedofili davası, dünya gündemine bomba gibi düştü.

Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın pedofili davası, dünya gündemine bomba gibi düştü.

Epstein, bir adada kız çocuklarına cinsel istismar ağı oluşturmakla yargılanmıştı. İntihar ederek yargılanmadan kaçan Jeffrey Epstein'in davasındaki belgeler, dünya kamuoyu ile paylaşıldı.

Epstein'ın kurduğu pedofili ağında yer alan dünyaca ünlü isimler ise şoke etti.

Epstein'ın kurduğu pedofili ağında yer alan dünyaca ünlü isimler ise şoke etti.

Yayınlanan belgelerde, ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Andrew, ünlü illüzyonist David Copperfield, eski ABD Başkanı Donald Trump ve Stephen Hawking'in de adı geçiyordu. 

Öte yandan Hollywood'un önde gelen isimlerinin de adı geçtiği ortaya çıktı.

Dünyanın dört bir yanından kız çocuklarının yer aldığı bu skandal fuhuş çetesinde, Türkiye'den de kız çocuklarının kaçırıldığı aktarıldı.

Dünyanın dört bir yanından kız çocuklarının yer aldığı bu skandal fuhuş çetesinde, Türkiye'den de kız çocuklarının kaçırıldığı aktarıldı.

Sputnik’te yer alan haberde, dünya kamuoyuyla paylaşılan belgelerde, Epstein'ın çocuk ticareti için Türkiye'yi kullandığı görüldü.

Detaylar için;

Öte yandan paylaşılan 900 belgede, Rus kız çocuklarına dair korkunç detaylar ortaya çıktı.

Öte yandan paylaşılan 900 belgede, Rus kız çocuklarına dair korkunç detaylar ortaya çıktı.

2008 yılında, henüz 20 yaşındayken intihar eden ünlü Rus model Ruslana Korshunova'nın 18 yaşındayken adaya seyahat ettiği ortaya çıktı. Rus modelin, Esptein'in uçağında 'Little St. James' adlı adaya gittiği öğrenildi.

Burada detaylara yer vermiştik;

Independent'ın haberine göre, Epstein davasında korkunç bir detay ortaya çıktı.

Independent'ın haberine göre, Epstein davasında korkunç bir detay ortaya çıktı.

Mahkeme belgelerinde, Jeffrey Epstein'in bir ortağının, kendisine 'Rusça dersleri' verme bahanesiyle 16 yaşındaki Rus bir kız çocuğuyla tanıştırmayı teklif ettiği ortaya çıktı. 

Epstein'a bırakılan bir mesajda, çocuk tecavüzünden yargılanmayı beklerken ölen Fransız model avcısı Jean-Luc Brunel'in Epstein'a 'ücretsiz Rusça dersi' verebilecek bir 'öğretmen' bulduğu iddia edildi.

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"Sana Rusça öğretecek bir öğretmen. Sekiz yaşından iki kat büyük. Sarışın değil. Dersler ücretsiz, ararsan ilk dersini bugün alabilirsin."

"Sana Rusça öğretecek bir öğretmen. Sekiz yaşından iki kat büyük. Sarışın değil. Dersler ücretsiz, ararsan ilk dersini bugün alabilirsin."

Epstein'a atılan bu mesajın, 2005-2006 yıllarında Florida polisi tarafından yapılan incelemelerde ortaya çıkarıldığı aktarılıyor. Bu korkunç mesaj, dünya kamuoyuyla ise 8 Ocak Pazartesi günü paylaşılıyor.

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