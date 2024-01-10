Jeffrey Epstein Skandalında Yeni Gelişme: 16 Yaşındaki 'Rusça Öğretmeni' Hakkında Korkunç Mesaj
Jeffrey Epstein Skandalında Yeni Gelişme: 16 Yaşındaki 'Rusça Öğretmeni' Hakkında Korkunç Mesaj
Kaynak: https://www.independent.co.uk/news/wo...
Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın kız çocuklarına cinsel istismar için oluşturduğu pedofili adası, dünya gündemine bomba gibi düştü. Dünyaca ünlü isimlerin de adının geçtiği skandal davada yeni bir gelişme yaşandı.
16 yaşındaki Rus bir kız çocuğundan 'Rusça öğretmeni' olarak bahsedildiği bir mesaj ortaya çıktı.
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Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın pedofili davası, dünya gündemine bomba gibi düştü.
Epstein'ın kurduğu pedofili ağında yer alan dünyaca ünlü isimler ise şoke etti.
Dünyanın dört bir yanından kız çocuklarının yer aldığı bu skandal fuhuş çetesinde, Türkiye'den de kız çocuklarının kaçırıldığı aktarıldı.
Öte yandan paylaşılan 900 belgede, Rus kız çocuklarına dair korkunç detaylar ortaya çıktı.
Independent'ın haberine göre, Epstein davasında korkunç bir detay ortaya çıktı.
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"Sana Rusça öğretecek bir öğretmen. Sekiz yaşından iki kat büyük. Sarışın değil. Dersler ücretsiz, ararsan ilk dersini bugün alabilirsin."
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