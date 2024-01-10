AK Partili Vekil Fatih Altaylı’ya Hakaret Etti: 'Alçak'
AK Partili Vekil Fatih Altaylı’ya Hakaret Etti: 'Alçak'
AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, eleştiri sınırlarını zorlayan açıklamalarda bulundu. Yılmaz, gazeteci Fatih Altaylı'ya 'Alçak' diyerek tartışmayı alevlendirdi.
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AK Parti Başiskele İlçe Danışma Toplantısı dün Karşıyaka Kültür Merkezinde gerçekleşti.
Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre, gazeteci Fatih Altaylı’ya ağır eleştirilerde bulunan Yılmaz, "Medyada da bir el devreye girdi. ‘Eline sağlık’ diyor Fatih Altaylı alçağı" dedi. Yılmaz'ın konuşmasının devamı şu şekilde:
"Galatasaray maçıyla başlatılan toplumumuzu birbirine düşürmeye yönelik senaryolar izliyoruz. Bu senaryoları bozacak olan biziz. İsrail’in etki ajanlarıyla, zihinleri kiralanmış kişilerin harekete geçirildiğini görüyoruz. Kelime- i tevhid bayrağını, bizi birleştiren bayrak, uğrunda öldüğümüz bu bayrağı bile kullanarak şucu bucu diyerek birbirine kırdırmanın senaryolarını görüyoruz.''
''Bu provokasyonlar artacak. Seçim sürecinde bunlar artacak'' diyen AK Partili vekil Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: ''Gizli bir el devreye giriyor. Medyada da bir el devreye girdi. ‘Eline sağlık’ diyor Fatih Altaylı alçağı. Bunların sayıları çok ama biz millet olarak her alanda ve sosyal medyada bu birlik ve beraberliğimizi çoğaltmak zorundayız. Birlik ve beraberlik bozuldu mu her oyun kuruluyor."
İktidara yakın Akit Gazetesi'nin yazarı Şevki Yılmaz, 'Sıra iktidarımızda' başlıklı yazısında şeriat istedi, 'din istismarıyla ve uyduruk rüyalarla aldatıldığını' öne sürdüğü FETÖ'cülere af çağrısında bulunmuştu.
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