Vanilyalı Dondurmayı Zeytinyağı ve Deniz Tuzuyla Yediğini Söyleyen Dua Lipa'nın Bi' Garip Tarifi Viral Oldu!
Vanilyalı Dondurmayı Zeytinyağı ve Deniz Tuzuyla Yediğini Söyleyen Dua Lipa'nın Bi' Garip Tarifi Viral Oldu!
Geçtiğimiz günlerde katıldığı BBC Radio1 yayınında vanilyalı dondurmayı zeytinyağı ve tuzla yemeye bayıldığını söyleyen Dua Lipa'nın tarifi viral oldu... Gelin, kimilerinden tam not alan kimilerininse midesini bulandıran dondurmaya beraber göz atalım!
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Şu sıralar hem ülkemizde hem de dünyada sahnede ve sosyal medyada kendine has tarzıyla görmeye alıştığımız 3 Grammy Ödüllü Dua Lipa fırtınası esiyor desek yalan olmaz!
Güzelliği ve güçlü sesiyle milyonları kendine hayran bırakan yıldız şarkıcı, tarzını sık sık değiştirmesiyle de ünlü. Belki denk gelenleriniz olmuştur, en son kızıla boyattığı saçlarıyla yurdum insanı tarafından Yalan Dünya Tülay'a benzetilmiş, epey goygoyculuk dönmesine sebep olmuştu kendisi!
Son günlerde TikTok başta olmak üzere gündeme bomba gibi düşmesinin sebebi ise BBC Radio1 yayınında verdiği tuhaf dondurma tarifi. Çikolatalı dondurma sevmediğini söyleyen Dua Lipa, vanilyalı dondurmayı zeytinyağı ve tuz ekleyerek yemeye bayıldığını açıkladı çünkü...🙈
E tabii bu tuhaf dondurma tarifini veren Dua Lipa olunca sosyal medya kullanıcıları da "fırsat bu fırsat" diyerek tarifi denemeye koştu 😂
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Zeytinyağı işin tadını epey kaçırır gibi duruyor ama... Hadi malzemeleri hazır edin, sonra da yorumlarda buluşalım! Denemeye değer gibi duruyor sonuçta! 😂
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