Nebahat Çehre ve İlber Ortaylı Buluştu: Asalet Kokan Fotoğraflar "Keşke Çift Olsalardı" Dedirtti!
Nebahat Çehre ve İlber Ortaylı Buluştu: Asalet Kokan Fotoğraflar "Keşke Çift Olsalardı" Dedirtti!
İki dev isim, Nebahat Çehre ve İlber Ortaylı bir araya geldi. Buluşmalarından geriye kalan pozlara gelen yorumlar güldürdü!
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Asaletiyle her daim yeri göğü inleten, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de dillerden düşmeyen ünlü oyuncu Nebahat Çehre, hepimizin kalbine efsane dizi Aşk-ı Memnu'daki Firdevs Yöreoğlu rolüyle beraber altın harflerle kazındı!
Bir tanecik tarihçimiz İlber Ortaylı ise resmen Türk halkına tarihi sevdirdi, sempatik halleriyle 7'den 70'e herkesin bayıldığı değerli isimlerden biri haline geldi!
Ve geçtiğimiz günlerde dev bir buluşma yaşandı... Buram buram kalite ve asalet kokan ikili bir araya geldi!
İlber Ortaylı'yla pozlarını "Sevgili İlber Ortaylı Hocam ile Keyifli Sohbetten Küçük Bir Anı 💐🙏 Muhteşem Sohbetine Doyamadım ❤️" notuyla paylaşan Nebahat Çehre'nin paylaşımına yorum yağdı tabii!
1. Gelin, İlber Ortaylı'yla Nebahat Çehre'yi shipleyenlerden Aşk-ı Memnu benzetmesi yapanlara ikiliye hayran kalan sosyal medya kullanıcıları neler demiş beraber bakalım! 👇
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