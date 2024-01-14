İkizlere Hamileliğinin Son Haftalarında Olan Yasemin Şefkatli Tatlıses'in Mandalinaya Ani Yükselişi Güldürdü!
İkizlere Hamileliğinin Son Haftalarında Olan Yasemin Şefkatli Tatlıses'in Mandalinaya Ani Yükselişi Güldürdü!
İdo Tatlıses'le ikizlerini kucağına almak için gün sayan Yasemin Şefkatli'nin mandalinaları mideye indirirken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri büyük güldürdü!
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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2021'de dünyalar güzeli Yasemin Şefkatli'yle dünyaevine girmişti hatırlarsanız.
Evlendiklerinden beri sosyal medyayı aktif kullanan ve birbirlerine duyduğu aşkı her fırsatta dile getiren çift, kısa sürede sempatik halleriyle imrendirmeye, sık sık da gündem olmaya başladı.
Şu sıralar merakla takip edilmelerinin başlıca sebebi ise ikiz bebek bekliyor olmaları! Beş ay önce ikizlere hamile olduğunu duyuran Yasemin Şefkatli Tatlıses, o günden bu yana sık sık hamilelik sürecini gösteren paylaşımlarda bulundu.
İki erkek bebek beklediğini açıklayan çift oğullarına babalarının isimlerini (Sinan ve İbrahim) koymaya karar verdiğini duyurunca da dillere düştü!
İdo Tatlıses, karısına ölüp biten Brooklyn Beckham yolunda ilerleyip Yasemin Şefkatli Tatlıses'in yüzünü koluna dövme yaptırınca da!
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Birkaç haftaya doğum yapacak olan Yasemin Şefkatli Tatlıses önce hamilelik pozlarından birini paylaşarak "Bu ne güzellik" dedirtti.
Sonra aniden mandalinaya yükselip evin her köşesinde mandalinaları mideye indirirken güvenlik kamerasına takılan görüntülerini paylaşıp kendini tiye aldı!
Yasemin'in karnı burnunda, büyük bir hevesle mandalina yediği anları görenler "Yarasın!" demekten başka bir şey yapamadı!😂
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