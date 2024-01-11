Muhabirin Serenay Sarıkaya'ya Yönelttiği Yaratıcılıkta Sınır Tanımayan Absürt Soru Kahkaha Attırdı!
Muhabirin Serenay Sarıkaya'ya Yönelttiği Yaratıcılıkta Sınır Tanımayan Absürt Soru Kahkaha Attırdı!
Muhabirlerin Serenay Sarıkaya'ya sorduğu Mert Demir göndermeli ve 'Ne alaka şimdi' dedirten sorular olay oldu. Sarıkaya aşkı yine yalanlamadı, sorunun saçmalığına verdiği tepkiyle güldürdü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Güzelliği ve oyunculuğuyla dillerden düşmeyen, özel hayatıyla da deli gibi merak edilen ve sık sık gündem olan isimlerden biri Serenay Sarıkaya!
Her daim parlayan güzel oyuncu, şimdilerde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolde yer aldığı Aile dizisinin finali için gün sayıyor.
Aşk hayatına gelirsek, etrafta dolaşan iki iddia var... Biri eski aşkı Kerem Bürsin'le barıştığı diğeri ise Ateşe Düştüm şarkısında back vokal yaptığını kabul ettiği Mert Demir'le yeni bir aşka yelken açtığı iddiası.
Hangisi doğru halen emin değiliz ama Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir'le aşk sorularını asla yalanlamayışı ateşe düştüklerinin ihtimalini artırıyor gibi!
Bir de "Çillibom" yorumu var tabii! Belki denk gelmişsinizdir, daha önce Mert Demir sorularına "Durun bakalım" cevabını veren Serenay Sarıkaya iki gün önce de Mert Demir'in fotoğrafına yorum atarak "İlanı aşk mı ediyor?" dedirtmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şimdi gelelim iddiaları bir tık daha güçlendiren ve geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen güldüren röportaja! Şöyle ki, Serenay Sarıkaya geçtiğimiz saatlerde Yıldız Teknik Üniversitesi ödül törenine katıldı ve 2023'ün en beğenilen kadın dizi oyuncusu ödülünü aldı.
Fakat törene giriş yapmadan önce muhabirlere takıldı tabii. Röportajda da dikkat çeken iki şey oldu 🙈
Şimdi ikinciye ve hem Serenay'ın verdiği tepki hem de sorunun saçmalığı yüzünden sosyal medyayı kahkahaya boğan dikkat çekici olaya geliyoruz!
Gelin dillere düşen muhabirin sorusunun saçmalık seviyesine gelen yorumlara beraber bakalım! 😂
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın