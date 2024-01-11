Başı Linçten Kurtulmayan Hande Erçel Kibar Sitemiyle Ders Verdi: Hem Hak Ehli Bulundu Hem Samimiyetsiz
Başı Linçten Kurtulmayan Hande Erçel Kibar Sitemiyle Ders Verdi: Hem Hak Ehli Bulundu Hem Samimiyetsiz
Hande Erçel, geçtiğimiz saatlerde verdiği röportajdaki kibar 'Beni salın' sitemiyle, kimilerinin yıllardır yaşadığı sistematik linci anlayıp geri çekilmesine sebep oldu, kimilerininse fitilini daha da ateşledi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aniden kumraldan kızıla geçiş yapan, oyunculuk performansı ve özel hayatıyla gündemden bir an olsun düşmeyen Hande Erçel, kocaman bir hayran kitlesine sahip olmasına rağmen ülkemizde en çok lince maruz kalan ünlülerden biri.
Bir yılı aşkın süredir Hakan Sabancı'yla dolu dizgin bir aşk yaşayan, hem yaşadığı aşkla hem en son rol aldığı Bambaşka Biri dizisindeki oyunculuk performansıyla topa tutulan Hande Erçel, onu savunan büyük kitlenin yanında kendisini sistematik olarak yerden yere vuran bir başka kitleye maruz kalıyor.
En son Hakan Sabancı'yla paylaştığı Bali pozlarıyla gündem olan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde ülkeye dönüş yapmıştı.
Ve hatta her tatil dönüşünde olduğu gibi bir havalimanı röportajı daha vermişlerdi. Kendilerini aportta bekleyen muhabirlerin ısrarına tepki gösteren Hande Erçel tavırlarıyla da ilişkisiyle de yine çok konuşulmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde ise Aramızda Kalmasın'a bir röportaj verdi. Ve o röportajla, belki de ilk kez kendisini sürekli linçleyere de ulaşmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Yine hızını alamayanlar ve kendilerince haklı sebeplerle (konu gündem olduğunda hiç paylaşım yapmaması ve "yaşa, sev, şükret fiyaskosu gibi) oldu tabii 👇
2. 👇
3. 👇
4. 👇
5. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. 👇
7. 👇
8. Ama Hande Erçel'in samimi sözleri, belki de ilk defa çoğunluğun "yıllardır sistematik olarak eleştirildiği halde nasıl bu kadar kibar ve naif kalabiliyor ki?" diye sormasına sebep oldu. 👇
👇
9. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
10. 👇
11. 👇
12. 👇
13. 👇
14. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
15. 👇
16. 👇
17. 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
gold digger çok var ülkemizde
Dünyada en çok tanınan ve sevilen Türk kadın oyuncuseversin ya da sevmezsin, ama hakkını teslim eymelisin.Ama çoğu kadınlar ve genel olarak milletimiz kendil... Devamını Gör