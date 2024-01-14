Her Şeye Bir Yorumu Olan Farah Zeynep Abdullah, Hasta Eşine Yardım Eden Adama Bile Kurulmanın Yolunu Buldu!
Her Şeye Bir Yorumu Olan Farah Zeynep Abdullah, Hasta Eşine Yardım Eden Adama Bile Kurulmanın Yolunu Buldu!
Herkese ve her olaya fikrini mutlaka belirtmesiyle meşhur Farah Zeynep Abdullah, bu sefer de sosyal medya fenomeni Alican Bostancı'nın hasta eşine yardım ettiği videodan yorumunu eksik etmedi!
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Farah Zeynep Abdullah, kimileri tarafından yere göğe sığdrılamayan kimileri tarafından da sürekli eleştirilen, dolayısıyla da ne söylese, ne yapsa tartışma yaratan isimlerden.
En son Bihter filminde ve Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz konuk olduğu bölümlerle gördüğümüz Farah Zeynep Abdullah uzunca bir süre hem Bihter galası kombiniyle, hem de enteresan Bihter yorumuyla dillere düşmüştü hatırlarsanız.
2023 yılında kafamızı nereye çevirsek orada gördüğümüz, yalnızca kendisine gelen eleştirilere değil her olaya mutlaka yorum bırakıp dahil olan Farah Zeynep Abdullah bu sene de formunu kaybetmemeye kararlı.
Farah Zeynep Abdullah sosyal medyayı ne kadar aktif kullanıyor siz anlayın, videoya hemencecik denk gelen oyuncu, eşine yardım eden Bostancı'yı öven thread'e de jet hızıyla yetişti!
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"Herkes övmüşse ben tersini yapayım" diye düşünmüş olacak ki "kolaya kaçmış" eleştirisini yapıştırdı hemen...👇😂
Koca bir seneyi böyle geçirdikten sonra bu senenin de aynı geçeceği belli olduğuna göre bizce hepimiz rahatlıkla "Dikkat her yerden Farah çıkabilir" diyebiliriz...
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